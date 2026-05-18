Conocer el dinero en efectivo desde cero: el Banco de España en Badajoz desvela los secretos de los billetes

¿Sabes comprobar si un billete es auténtico? ¿De qué detalles está compuesto? El Banco de España enseña en Badajoz las características del dinero durante la Semana de la Administración Abierta desde 18 al 24 de mayo, esta mañana ha dado comienzo, con un taller para personas adultas en la sucursal del banco de la ciudad con el objetivo de que los asistentes conozcan la tecnología, diseño, fabricación y elementos de seguridad de los billetes y monedas en circulación.

La Semana de la Administración Abierta ha empezado con numerosas actividades previstas tanto para adultos como niños. La iniciativa ha sido impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto y organizada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Las jornadas tienen como objetivo acercar las administraciones públicas a la ciudadanía a partir de los principios del Gobierno Abierto, que son transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.

¿Cómo conocer la veracidad de un billete?

Esta mañana ha tenido lugar la primera de las actividades de la Semana de la Administración Abierta con una conferencia para adultos, por parte de Nuria Dávila y Anna Santiago, empleadas del Banco de España y expertas en las características del dinero en efectivo en circulación. Los asistentes han podido conocer desde cerca todos los detalles de los billetes, desde su diseño en el anverso y en el reverso, con las siglas que se reflejan, los alfabetos oficiales que aparecen, la firma de la actual presidenta del Banco Central Europeo o la procedencia de los números de serie que contienen los billetes, a la vez, han podido comparar todas estas características y comprender las diferencias entre un ejemplar legítimo y uno falso.

Asistente observa los billetes prestados durante el taller. / Jesús G. Hinchado

Para comprobar la autenticidad de los billetes, los asistentes han tocado, mirado y girado los ejemplares de distintas denominaciones prestados para el taller, han verificado como la textura del auténtico es firme y resistente, con su sonido característico de carteo. Además, al observar el papel al trasluz, han descubierto el retrato de Europa y la banda oscura en la que figura el símbolo del euro y su valor, llamado hilo de seguridad, por último, al girarlos, han conseguido distinguir todos los hologramas que aparecen. No solamente han conocido las características de los billetes, las monedas también han sido las protagonistas, se ha explicado las diferencias del canto, relieve, caras y cruz de las distintas denominaciones.

Dávila y Santiago explicaron a los visitantes que la prioridad del banco es "que el dinero esté en perfectas en condiciones", por lo que se ha aclarado en la conferencia el ciclo de vida de "cómo llega el dinero hasta nuestros bolsillos". Se han detallado todas las características de creación e impresión de los billetes a través de un vídeo didáctico, donde se ha enseñado como se convierte el papel en dinero real, "se fabrican entre 5.000 y 6.000 millones de billetes al año para satisfacer las demanda y cambiar los rotos". Anna Santiago ha comentado que en Badajoz existe una máquina que verifica que los billetes sean legítimos, "los que destruye quedan triturados y luego se recicla el papel", ha mencionado.

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Billetes prestados para la explicación de la conferencia. / Jesús G. Hinchado

Además, los asistentes fueron descubrieron el peso que tiene el euro en la economía del planeta, donde actualmente es la segunda divisa más utilizada, vigente en 21 estados miembros de la Unión Europea y cuatro microestados de la misma. Por último, se han resuelto las dudas e inquietudes de los asistentes, ya que para el Banco de España, es muy importante que la ciudadanía conozca "que pueden hacer por ellos".