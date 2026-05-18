El Club Piragüismo Extremadura brilla en la Copa de España de Dragon Boat

El Club Piragüismo Extremadura regresó de Castrelo de Miño (Ourense) con un balance sobresaliente tras su participación en la Copa de España de Dragon Boat sobre las distancias de 200 y 500 metros. El conjunto extremeño cerró el fin de semana con dos medallas de oro, una plata y el tercer puesto en el medallero, además de ascender hasta la séptima posición de la clasificación general de la Liga Nacional.

La competición arrancó el sábado con una destacada actuación del equipo de Barco Dragón en la categoría PD1 200 metros, donde el club extremeño se proclamó campeón tras conquistar la primera posición. La jornada continuó con la prueba PD3 200 metros, marcada por las dificultades de la expedición para completar la embarcación reglamentaria. Aun compitiendo con solo ocho tripulantes en lugar de diez, el equipo logró una meritoria segunda plaza que le valió el subcampeonato.

Esfuerzo colectivo en condiciones adversas

La entrenadora del club, Belén Rey, quiso poner el foco en el significado colectivo de los resultados obtenidos. «Cada palada ha sido un ejemplo de superación, compromiso e inclusión», expresó.

El rendimiento del sábado permitió, además, sellar la clasificación para la final del Open Senior 200 metros, programada para la jornada dominical.

Lejos de acusar el desgaste, el Club Piragüismo Extremadura mantuvo su nivel competitivo el domingo. En la categoría Mixto Senior logró finalizar en séptima posición, mientras que en PD2 200 metros volvió a subir a lo más alto del podio con una nueva medalla de oro.

La final del Open Senior 200 metros volvió a poner a prueba la capacidad de adaptación del equipo. De nuevo con una embarcación incompleta, formada por ocho deportistas, los extremeños consiguieron cerrar la prueba en una destacada quinta posición frente a algunos de los mejores conjuntos del panorama nacional.

Más allá de las medallas, la expedición extremeña destacó por su capacidad para competir en condiciones adversas y mantener intacta su ambición durante todo el fin de semana. Para Belén Rey, el éxito trasciende los resultados deportivos. «Porque en nuestro barco, cada persona cuenta, cada esfuerzo suma y juntos somos mucho más fuertes», afirmó la entrenadora.

Un proyecto que va más allá del deporte

El club considera que los logros obtenidos en Castrelo de Miño son fruto del trabajo continuado del grupo y del respaldo de quienes sostienen el proyecto. En ese sentido, Rey reivindicó también el valor social del deporte inclusivo: «Este éxito pertenece a todo el equipo y a todas las personas que creen en el poder del deporte para unir, incluir y transformar vidas».

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Desde la entidad han querido agradecer la implicación de deportistas, técnicos y colaboradores, subrayando el esfuerzo colectivo que ha permitido convertir la cita gallega en uno de los mejores resultados de la temporada.