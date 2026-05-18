Arte y cultura
Una conferencia acerca a Badajoz el trabajo en el Museo del Prado
La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País celebra del 18 al 21 de mayo tres actividades abiertas al público
La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País refuerza su agenda cultural en Badajoz con una nueva programación de conferencias y presentaciones literarias que se desarrollará entre los días 18 y 21 de mayo. Las actividades abordarán cuestiones relacionadas con el patrimonio artístico, la salud mental y la gestión sostenible del agua, consolidando a la institución como uno de los referentes culturales de la ciudad.
La programación arrancará el lunes 18 de mayo, a las 20.00 horas, con la conferencia 'La restauración estructural de la pintura en tabla. Movimientos y traslados de las obras del Museo del Prado', impartida por José de la Fuente, restaurador de paneles de pintura del Museo del Prado. Durante la sesión se analizarán los procesos de conservación y restauración aplicados a este tipo de obras, así como los desafíos técnicos vinculados a su estabilidad y traslado. La presentación correrá a cargo de Florencio Monje Gil, presidente de la RSEEAP.
El martes 19 de mayo, también a las 20.00 horas, la sede de la entidad acogerá la presentación del libro 'La vuelta al mundo en 80 manicomios', del escritor Blas Curado. El acto ofrecerá una aproximación literaria y reflexiva sobre la salud mental y la experiencia humana a través de un recorrido internacional narrado por el autor. La presentación estará conducida por Antonio García Salas, secretario general de la RSEEAP, y contará con la participación del editor Braulio Bascón Fernández.
La programación concluirá el jueves 21 de mayo con la conferencia 'La Gestión de la Seguridad Hídrica en la Península en el Siglo XXI', impartida por Jesús Contreras Olmedo, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. La charla abordará cuestiones relacionadas con la planificación hídrica, la sostenibilidad y los retos derivados del cambio climático y la gestión de los recursos naturales. La presentación estará a cargo de Emilio Cruz Villalón, socio de número de la RSEEAP.
Todas las actividades tendrán lugar en la sede de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País y podrán seguirse también en streaming y en diferido a través de su canal oficial de YouTube.
- La cafetería de Marta Santos que ha puesto a Ciudad Jardín en el mapa gastronómico
- Muere el cantaor Matías de Paula por arma de fuego en Villanueva de la Serena
- Roban las joyas de la Virgen de los Remedios de Fregenal de la Sierra (Badajoz): 'Han ultrajado lo más sagrado que tenemos
- Relevo en la directiva de la Sociedad Hípica Lebrera de Badajoz
- Rica Pancita ya tiene fecha de apertura en El Faro de Badajoz: croquetas gigantes y sabores internacionales
- San Isidro quiere reconquistar Badajoz: así será este año la romería renovada en honor al patrón del campo
- Alberto y Cristian: dos historias paralelas de bomberos con vocación que ascienden juntos a sargentos en Badajoz
- Badajoz redescubre a Manuel Terrón Albarrán, el erudito que rescató el alma árabe de la ciudad