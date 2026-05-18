Una conferencia acerca a Badajoz el trabajo en el Museo del Prado

La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País refuerza su agenda cultural en Badajoz con una nueva programación de conferencias y presentaciones literarias que se desarrollará entre los días 18 y 21 de mayo. Las actividades abordarán cuestiones relacionadas con el patrimonio artístico, la salud mental y la gestión sostenible del agua, consolidando a la institución como uno de los referentes culturales de la ciudad.

La programación arrancará el lunes 18 de mayo, a las 20.00 horas, con la conferencia 'La restauración estructural de la pintura en tabla. Movimientos y traslados de las obras del Museo del Prado', impartida por José de la Fuente, restaurador de paneles de pintura del Museo del Prado. Durante la sesión se analizarán los procesos de conservación y restauración aplicados a este tipo de obras, así como los desafíos técnicos vinculados a su estabilidad y traslado. La presentación correrá a cargo de Florencio Monje Gil, presidente de la RSEEAP.

El martes 19 de mayo, también a las 20.00 horas, la sede de la entidad acogerá la presentación del libro 'La vuelta al mundo en 80 manicomios', del escritor Blas Curado. El acto ofrecerá una aproximación literaria y reflexiva sobre la salud mental y la experiencia humana a través de un recorrido internacional narrado por el autor. La presentación estará conducida por Antonio García Salas, secretario general de la RSEEAP, y contará con la participación del editor Braulio Bascón Fernández.

La programación concluirá el jueves 21 de mayo con la conferencia 'La Gestión de la Seguridad Hídrica en la Península en el Siglo XXI', impartida por Jesús Contreras Olmedo, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. La charla abordará cuestiones relacionadas con la planificación hídrica, la sostenibilidad y los retos derivados del cambio climático y la gestión de los recursos naturales. La presentación estará a cargo de Emilio Cruz Villalón, socio de número de la RSEEAP.

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Todas las actividades tendrán lugar en la sede de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País y podrán seguirse también en streaming y en diferido a través de su canal oficial de YouTube.