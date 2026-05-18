El convento de Santa Ana de Badajoz, escenario de un concierto con esencia barroca

La música barroca volverá a resonar en uno de los espacios históricos más emblemáticos de Badajoz. Este lunes 18 de mayo, a las 20.00 horas, el Convento de Santa Ana acogerá el Concierto Final de Curso de las Aulas de Música Antigua del Conservatorio Superior Bonifacio Gil, una cita gratuita y abierta al público que reunirá a quince jóvenes intérpretes especializados en repertorio histórico.

Bajo el título ‘Música sacra y profana del barroco italiano’, el recital ofrecerá un recorrido por algunos de los géneros vocales e instrumentales más representativos de los siglos XVII y XVIII. El programa incluye ópera, motetes, cantatas, dúos y piezas instrumentales de autores fundamentales como Claudio Monteverdi, George Frideric Handel, Giovanni Bononcini, Giovanni Felice Sances, Michel Corrette y Johan Agrell.

Los protagonistas, los alumnos

El concierto estará protagonizado por alumnado de distintas especialidades, canto, violín, viola, violonchelo, contrabajo, oboe, flauta, fagot y clave, bajo la dirección y acompañamiento del profesor Santiago Pereira. La actuación supone además la puesta de largo del trabajo desarrollado durante todo el curso en el ámbito de la música antigua.

Entre los momentos más destacados del programa figura el ‘Prólogo de L’incoronazione di Poppea’, de Monteverdi, interpretado por las sopranos Jara García, Carmen Becerra y Maricruz Gallego. También sobresale el ‘Concierto para flauta en sol mayor’, de Agrell, con María Luengo como solista.

Un escenario muy especial

Uno de los grandes atractivos de la velada será precisamente el escenario elegido. El Convento de Santa Ana aportará un marco acústico y patrimonial especialmente ligado a la estética del barroco, creando un diálogo único entre música e historia en pleno corazón de la ciudad.

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La entrada será libre hasta completar aforo. El Conservatorio Superior Bonifacio Gil forma parte de la Diputación de Badajoz.