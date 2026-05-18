La Delegación del Gobierno en Extremadura acerca en Badajoz el DNI electrónico a personas con movilidad reducida

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha dado este lunes el pistoletazo de salida a su participación en la Semana de la Administración Abierta con una jornada centrada en la expedición y uso del DNI electrónico y el certificado digital, una iniciativa que ha puesto el foco en la inclusión y la accesibilidad para personas con movilidad reducida y otras capacidades. La jornada ha puesto el foco en la inclusión y la accesibilidad.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha inaugurado esta actividad en la sede de la delegación en Badajoz acompañado por representantes de Cocemfe Badajoz y participantes de esta sesión formativa, enmarcada dentro de las actividades que durante toda la semana se desarrollarán en diferentes puntos del país para acercar la Administración a la ciudadanía. Las actividades buscan acercar la Administración a la ciudadanía.

"Acabamos de inaugurar una jornada que tiene el lema "La Administración Cerca de Ti", que realiza la Delegación del Gobierno. Hoy es para realizar el DNI electrónico y a lo largo de la semana vamos a tener actividades para informar sobre la homologación de títulos y algunas otras cuestiones", ha explicado Quintana durante su intervención. La jornada se enmarca dentro del programa "La Administración Cerca de Ti".

Carácter inclusivo

El delegado ha destacado además el carácter inclusivo de esta primera cita de la Semana de la Administración Abierta. "Hoy hemos querido empezar con personas de otras capacidades porque tienen los mismos derechos. Es una forma de buscar la inclusión en la Administración", ha subrayado. Quintana ha destacado el carácter inclusivo de esta iniciativa.

Uno de los objetivos principales de esta jornada ha sido mostrar las ventajas del certificado digital y del DNI electrónico para agilizar trámites cotidianos sin necesidad de desplazamientos físicos. En este sentido, Quintana ha insistido en que "el DNI electrónico te da paso a poder realizar una multitud de gestiones de manera intuitiva, fácil y ágil desde casa y olvidarnos un poco de la ventanilla y de esa leyenda del "vuelva usted mañana", sino poder hacerlo cómodamente desde nuestra casa con nuestro DNI digital". El objetivo es facilitar gestiones administrativas sin desplazamientos físicos.

"Son medidas tangibles"

Por su parte, el presidente de Cocemfe Badajoz, Jesús Gumiel, ha agradecido la colaboración institucional impulsada por la Delegación del Gobierno y ha valorado especialmente que esta iniciativa tenga un impacto práctico y real en la vida de muchas personas. La iniciativa busca tener un impacto práctico y real en la ciudadanía.

"Estamos encantados de esta iniciativa de la Delegación del Gobierno. No son medidas caritativas ni asistenciales, son medidas tangibles", ha afirmado Gumiel. Gumiel ha subrayado que se trata de "medidas tangibles".

Jesús Gumiel, presidente de Cocemfe Badajoz, atiende a los medios de comunicación en la Delegación del Gobierno en Extremadura. / J. H.

Recurso desconocido

El representante de Cocemfe ha señalado que muchas de las personas asistentes necesitaban esta herramienta digital para cuestiones laborales o administrativas, pero no habían tenido acceso a la información o al proceso para obtenerla. "Es muy importante sacar el certificado digital en una jornada, en una sesión, que además lo explique y que hayamos podido traer a personas principalmente con movilidad reducida", ha indicado. Muchas personas desconocían el proceso para obtener el certificado digital.

Asimismo, Gumiel ha puesto en valor la importancia de acercar los recursos tecnológicos a la ciudadanía. "Es importante que las instituciones públicas acerquen las herramientas tecnológicas a la ciudadanía y, por supuesto, que haya instalaciones accesibles para poder hacer estos eventos", ha añadido. Gumiel ha defendido la necesidad de instalaciones accesibles y tecnología cercana.

"Saldré con el certificado electrónico hecho"

Entre los participantes se encontraba Javier Domínguez, quien ha reconocido que hasta ahora desconocía las posibilidades del certificado digital. "Lo que nos han explicado es bastante factible para cualquier trámite o gestión. En mi caso, que soy una persona con movilidad reducida, pedir cita o desplazarme nos cuesta bastante trabajo y así lo hacemos todo desde casa", ha explicado. El certificado digital facilita los trámites a personas con movilidad reducida.

Javier Domínguez, participante en la jornada en la Delegación del Gobierno en Extremadura. / J. H.

Domínguez admitió además que no había solicitado antes el certificado porque "no lo conocía prácticamente", pese a que se lo requerían frecuentemente para distintos trámites administrativos. "Ahora ya me planteo hacérmelo porque es muy factible para mí", ha señalado antes de confirmar que saldría de la jornada "con el certificado digital hecho". Domínguez ha confirmado que saldrá de la jornada con el certificado digital hecho.

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La Semana de la Administración Abierta continuará durante los próximos días con nuevas actividades divulgativas y formativas impulsadas por la Delegación del Gobierno en Extremadura para fomentar una administración más cercana, accesible y digital. La programación continuará con nuevas actividades divulgativas y formativas.