Se derrumba el techo en una vivienda de San Roque: "Se han salvado de milagro"

Susto en el barrio de San Roque cuando, alrededor de las 17.00 horas del pasado domingo, se venía abajo parte del techo de la vivienda ubicada en el número 51 de la calle José Macón. A pesar de lo aparatoso del derrumbe, no se han tenido que lamentar daños personales.

Según ha podido confirmar este medio con fuentes de los bomberos, en el momento del colapso había dos personas en el interior de la vivienda. Por fortuna, ambas se encontraban en la parte trasera de la misma, por lo que no fueron alcanzadas por los escombros y permitió que salieran ilesas, ya que el techo cedió en la parte delantera.

El incidente movilizó de inmediato a los servicios de emergencia. Hasta el lugar de los hechos se personaron los servicios médicos, así como los bomberos -con varios vehículos para proceder con el rescate-, Policía Local y Policía Nacional, según han informado los vecinos que presenciaron el incidente. Tras el rescate de los atrapados, los sanitarios atendieron a las víctimas y se procedió a evaluar los daños a las viviendas colindantes.

Escombros en el interior de la vivienda. / M. C. M.

El suceso ha cogido por sorpresa a muchos residentes de esta zona de San Roque. "Estuvieron aquí los bomberos, pero no sabíamos qué estaba pasando", comentan unos vecinos. Otros, se enteraban en la mañana de este lunes: "Nos hemos enterado hoy y lo comentábamos con otros vecinos. Lo importante es que están bien porque se han salvado de milagro". En un primer momento hubo alerta, ya que no sabían "si era un incendio o un escape de gas".

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Por el momento, se desconocen las causas exactas que provocaron el fallo estructural del techo delantero, mientras se evalúa el estado en el que ha quedado el resto del inmueble.