FCC anuncia un ERTE en el ecoparque de Badajoz que coincide con las obras de modernización

Aunque con retraso, han comenzado las obras de ampliación, remodelación y modernización de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Badajoz, conocida como ecoparque. Coincidiendo con el inicio de estos trabajos, la empresa que gestiona las instalaciones, FCC, ha anunciado a los sindicatos un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que, de momento, desconocen en qué se va a traducir.

En el comité de empresa están UGT y USO. Este último sindicato ha mostrado su sorpresa a través de un comunicado por el anuncio de la empresa FCC, que ampara su decisión en motivos productivos y organizativos. «Creemos que es por la obra», reconoce Víctor José Arnelas, de USO, que entiende que debido a los trabajos pararán algunas líneas de tratamiento.

Las obras de remodelación y modernización de las instalaciones han comenzado a principios de abril y mientras se acometen no se pueden procesar todos los residuos. De hecho, los del contenedor amarillo se apilarán para su tratamiento posterior, cuando se pueda reanudar. El ERTE, como indica la traducción de sus siglas, sería temporal. Según el plazo de ejecución, la obra terminará a finales del año. De momento, se ha empezado con el desmontaje de las líneas. No toda la basura se podrá acopiar. La del contenedor verde (fracción resto) se va a seguir procesando. No así la del amarillo, que se acopiará y cuando termine la obra se continuará el proceso.

En el ecoparque no solo se tratan los residuos de Badajoz, también de otros municipios, como Alburquerque, San Vicente de Alcántara o Valencia de Alcántara. Las instalaciones pertenecen a la empresa pública Gespesa, que depende de la Junta de Extremadura, y para la gestión está contratada FCC.

70 trabajadores

De momento se desconoce a cuántos trabajadores podría afectar. En el ecoparque de Badajoz están empleadas unas 70 personas, según los datos de USO. Las condiciones del ERTE se tendrán que negociar a partir de ahora, en el plazo de un mes. No necesariamente conlleva despidos temporales, pues otra alternativa sería establecer jornadas alternas.

Arnelas señala que el proyecto de mejora conlleva la automatización de algunos procesos en la clasificación de residuos, por lo que se necesitará menos mano de obra. Pero al mismo tiempo se van a ampliar las instalaciones, con lo que se requerirán más trabajadores. Ambos condicionantes se compensarían y puede que no se modifique la plantilla, es decir, no se crearán nuevos puestos de trabajo. «Pero todo esto son especulaciones, porque no sabemos nada», concluye.