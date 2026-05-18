La fiesta de Los Palomos de Badajoz echa a correr con más de 300 inscritos en La Carrera por La Diversidad

Badajoz correrá de nuevo contra la LGTBIfobia. La X Carrera por la Diversidad Los Palomos-Aqualia se celebrará el próximo domingo 31 de mayo con una edición especial por su décimo aniversario. La prueba, incluida en la programación de Los Palomos, volverá a unir deporte, inclusión y reivindicación en el circuito del parque del Guadiana, con salida y meta en la margen derecha, junto a El Muelle del Guadiana.

La cita ya cuenta con 306 personas inscritas, según los datos facilitados por la organización, y mantiene abiertas las inscripciones hasta el 22 de mayo o hasta agotar dorsales. El precio general es de 12 euros y todo lo recaudado se destina a la iniciativa 'Patrocina un deportista', que apoya al deporte olímpico y paralímpico.

Tres recorridos

La carrera contará con tres modalidades: una prueba de 10 kilómetros, otra de 5 kilómetros y una caminata no competitiva de 2,5 kilómetros. Como novedad, la organización ha adelantado el horario general media hora respecto a años anteriores para evitar las horas de más calor.

La jornada comenzará a las 9.00 horas con la salida de los corredores de 10 kilómetros. A las 10.45 horas arrancará la prueba de 5 kilómetros y, cinco minutos después, a las 10.50 horas, lo hará la caminata. La entrega de premios está prevista a las 12.00 horas.

Los dorsales podrán recogerse el mismo día de la carrera, a partir de las 8.00 horas, en la cabecera del río, o el día anterior en Decathlon.

Una década de deporte e inclusión

La Carrera por la Diversidad Los Palomos-Aqualia cumple diez ediciones consolidada como una de las citas deportivas y sociales más reconocibles de la programación de Los Palomos, fiesta declarada de Interés Turístico Regional y que este año celebrará su jornada central el 6 de junio en Badajoz.

La prueba mantiene su doble objetivo: dar visibilidad a la labor de Fundación Triángulo Extremadura y al colectivo LGTBI, y respaldar al mismo tiempo el deporte olímpico y paralímpico, según ha destacado Julián Casas, CEO de Patrocina un deportista. La jornada, ha recordado, contará con la animación de Femurosa y Marisol Torres, que pondrán música y ambiente a una mañana abierta a todos los públicos.

"La diversidad y el deporte van de la mano"

La presidenta de Fundación Triángulo Extremadura, Silvia Tostado, ha resaltado durante la presentación que la carrera simboliza el avance de la diversidad también en el ámbito deportivo. "La diversidad y el deporte van de la mano y poco a poco se está abriendo espacio en distintas disciplinas deportivas, que demuestran que el respeto y la diversidad deben ir unidos", ha señalado.

Por su parte, el concejal de Deportes, Juan Parejo, ha subrayado el peso de la actividad física en la ciudad y el carácter festivo de la convocatoria. "La actividad física no se detiene en esta ciudad" ha dicho, y ha recordado que será "una jornada deportiva, pero también divertida". Además, se ha mostrado convencido de que este año se superarán las cifras de la edición anterior cuando hubo 455 corredores. "Todas las carreras de este año están batiendo récord de participación".

Inscripciones abiertas hasta el 22 de mayo

Las inscripciones para la X Carrera por la Diversidad Los Palomos-Aqualia pueden realizarse a través de la plataforma Chipserena.

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Corredores durante una de las últimas ediciones de la carrera. / Jota Granado

La organización anima a participar tanto a corredores habituales como a quienes quieran sumarse a la caminata no competitiva, en una cita que volverá a convertir el entorno del Guadiana en un espacio de convivencia, deporte y reivindicación contra la LGTBIfobia.