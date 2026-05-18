La Junta responde a las quejas en la UCI del Universitario de Badajoz: la ratio de enfermería se cumple "sobradamente"

La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia ha defendido que la dotación de enfermería en la UCI del Hospital Universitario de Badajoz "se ha reforzado de manera muy significativa" desde la llegada del actual equipo gestor, después de que profesionales de la unidad se concentraran este lunes ante la puerta principal del centro para denunciar falta de personal, aumento de la presión asistencial y riesgo para la seguridad de los pacientes críticos.

Desde la administración regional sostienen que esta petición de aumento de plantilla "viene haciéndose durante años, sin ser escuchada por el gobierno anterior", y aseguran que "no ha sido hasta nuestra llegada cuando se han incrementado las ratios".

Según explica la consejería a este diario, el plan funcional inicial de la Unidad de Cuidados Intensivos contemplaba una plantilla de "5 enfermeros en turno de mañana, 5 en turno de tarde y 4 en turno de noche". Esa planificación, añade, fue revisada posteriormente para establecer una dotación base de "5-5-5", equiparando así el turno de noche a los turnos diurnos, "algo que previamente no ocurría".

La consejería señala además que la cobertura se ha incrementado en el turno de mañana, donde actualmente hay 6 enfermeros. En los turnos de tarde y noche, el ajuste a seis profesionales "se realiza en función de la presión asistencial", lo que, según la Junta, permite "adaptar los recursos a las necesidades reales de cada momento".

En total, Salud asegura que se han incorporado 6 enfermeros hasta completar una plantilla de 54 profesionales en la UCI del Hospital Universitario de Badajoz.

30 boxes y 26 camas útiles

La consejería también detalla que la UCI dispone de 30 boxes, con una dotación estructural de 26 camas útiles y otros 4 boxes adicionales que permanecen reservados para situaciones excepcionales o de emergencia. En esos casos, afirma, "se habilita también un refuerzo específico de personal, incorporando una enfermera y un TCAE adicionales".

Respecto a la ocupación de la unidad, Salud indica que durante los cuatro primeros meses de 2026 la ocupación media ha sido del 68 %, lo que equivale a unos 18 pacientes, aproximadamente 9 en cada unidad.

Con estos datos, la consejería defiende que "se cumple sobradamente el ratio de un enfermero por cada dos pacientes", siguiendo, según añade, "las recomendaciones de las sociedades científicas" y garantizando "la calidad y seguridad de la atención sanitaria".

Ratios "en línea" con hospitales de la misma categoría

La Junta de Extremadura concluye que, en términos comparativos, la UCI del Hospital Universitario de Badajoz se sitúa "en línea con los ratios de los hospitales públicos de su misma categoría", así como con las recomendaciones del Ministerio y de las sociedades científicas.

La respuesta de la consejería llega después de que los profesionales de la UCI denunciaran esta mañana una situación que consideran "insostenible" por la falta de profesionales, la sobrecarga asistencial y el incremento de la presión en una unidad que atiende a pacientes críticos, muchos de ellos derivados de otros centros de Extremadura.