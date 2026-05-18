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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Badajoz pone coto a las procesionarias con trampas en los troncos de los árboles
El concejal de Medio Ambiente asegura que este año no han recibidio quejas, porque no ha habido orugas en el suelo de parques y zonas verdes
Cinco de los 17 migrantes que dormían en la calle en Badajoz tendrán alojamiento desde este viernes
Accem analiza la situación jurídica y social del grupo mientras busca alternativas habitacionales para los jóvenes llegados desde Mali
Programación del jueves 14 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: Ángela Banzas y Santiago Díaz, entre lo más destacado
Las actividades matinales se mantendrán, como es habitual, tanto para público infantil como adulto
El talento aeroespacial joven despega en Talavera la Real con estudiantes de toda España
La Base Aérea celebra por primera vez la final nacional de CanSat: "El premio es estar aquí"
Extremadura es la tercera comunidad que más gasta en sanidad por habitante y la primera en peso sobre el PIB
La región destina 2.246 euros por persona, por detrás solo de País Vasco y Asturias. El gasto sanitario público alcanza los 2.365 millones
- La cafetería de Marta Santos que ha puesto a Ciudad Jardín en el mapa gastronómico
- Muere el cantaor Matías de Paula por arma de fuego en Villanueva de la Serena
- Rica Pancita ya tiene fecha de apertura en El Faro de Badajoz: croquetas gigantes y sabores internacionales
- Badajoz mantiene viva la tradición de San Isidro con una romería marcada por la convivencia familiar y el orgullo por las raíces
- Murdoku, el fenómeno editorial que arrasa en la Feria del Libro de Badajoz: 'Ya hemos vendido más de 100 ejemplares
- Roban las joyas de la Virgen de los Remedios de Fregenal de la Sierra (Badajoz): 'Han ultrajado lo más sagrado que tenemos
- Relevo en la directiva de la Sociedad Hípica Lebrera de Badajoz
- San Isidro quiere reconquistar Badajoz: así será este año la romería renovada en honor al patrón del campo