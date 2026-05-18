Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El concejal de Medio Ambiente asegura que este año no han recibidio quejas, porque no ha habido orugas en el suelo de parques y zonas verdes

Accem analiza la situación jurídica y social del grupo mientras busca alternativas habitacionales para los jóvenes llegados desde Mali

Las actividades matinales se mantendrán, como es habitual, tanto para público infantil como adulto

La Base Aérea celebra por primera vez la final nacional de CanSat: "El premio es estar aquí"

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La región destina 2.246 euros por persona, por detrás solo de País Vasco y Asturias. El gasto sanitario público alcanza los 2.365 millones