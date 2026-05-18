El PSOE de Badajoz sobre la Feria del Libro: "Necesita arriesgar más y salir de una programación acomodada"

El grupo municipal socialista valora la respuesta del público y el trabajo de las librerías, pero considera que la Feria del Libro de Badajoz "necesita arriesgar más y salir de una programación acomodada". Por ello, su portavoz, Silvia González, afea el tono "triunfalista" del equipo de gobierno a la hora de hacer balance e insta a que se haga un análisis "realista" para ver qué funciona y qué hay que mejorar, sin necesidad de convertir "cada edición en un supuesto récord histórico".

Para los socialistas, la 45 Feria del Libro de Badajoz ha vuelto a demostrar que la ciudad "responde" cuando hay actividad cultural en la calle, pero también ha evidenciado que empieza a haber "cierto agotamiento en su modelo, con demasiada repetición de nombres, dinámicas y maneras de organizar que se mantienen prácticamente intactas edición tras edición y que dificultan ensanchar la feria, abrirla más y aprovechar todo el potencial cultural que tiene la ciudad hacia nuevos públicos".

Así, que no hayan estado presentes autores como el extremeño Luis Landero y Lucía Solla, que han sido dos de los más vendidos, mientras otros escritores acumulan ya tres ediciones consecutivas. A juicio del PSOE, la organización actual transmite "una dependencia excesiva de determinados circuitos editoriales y mediáticos", lo que se traduce en "una feria claramente escorada hacia perfiles conservadores" y con "muy poca capacidad para salirse de los mismos círculos de siempre".

“Cuando prácticamente todo se termina encargando fuera, la feria acaba pareciéndose más a quien la produce que a la ciudad que la paga”, valora González.

En este sentido, el PSOE cree que la polémica generada este año alrededor de Juan Soto Ivars ha sido "el ejemplo más evidente de esa deriva". Los socialistas consideran un error que una feria sostenida con dinero público "termine dando espacio a discursos que cuestionan o banalizan la violencia machista". “Utilizar la pluralidad no puede servir de excusa para colar con dinero público determinados mensajes y posiciones ideológicas”, defienden los socialistas.

Escuchar a los libreros

En opinión de su portavoz, el ayuntamiento lleva años "sin escuchar suficientemente" a los libreros, pese a que "muchas de las críticas y propuestas se repiten edición tras edición", por lo que pide que se introduzca "aire nuevo, abrir más la programación y aprovechar mucho mejor el potencial cultural y literario que tiene Badajoz".

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El grupo municipal socialista plantea que se dé más voz a las librerías a la hora de diseñar la feria, que se refuercen las monografías de autores, más presencia de la literatura portuguesa y explorar nuevos formatos para atraer a nuevos públicos. También propone que se dota de más medios la programación infantil y familiar, tanto en contenidos como en horarios.