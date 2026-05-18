Quintana sobre el robo de las joyas de la Virgen de los Remedios: "Estamos analizando minuciosamente las cámaras y los testigos"

El robo de las joyas de la Virgen de los Remedios de Fregenal de la Sierra (Badajoz) sigue sin detenidos. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a los medios de comunicación en la mañana de este lunes.

El pasado viernes, en torno a las 17.30 horas, dos personas robaron algunas de las joyas que llevaba puesta Nuestra Señora Santa María de los Remedios. Anillos, pulsera y alguna cruz fueron parte del botín que estos individuos sustrajeron. Desde ese momento la Guardia Civil está investigando el robo y tratando de localizar a los responsables.

Las cámaras de seguridad, la clave

En concreto, los agentes de la Benemérita están analizando toda la información que han podido recabar desde que el viernes ocurriera este desagradable suceso. José Luis Quintana ha explicado ante los medios de comunicación que a favor de la investigación el santuario cuenta con cámaras de vigilancia que "eso facilita mucho la labor".

De este modo, el delegado ha insistido en que se están "analizando minuciosamente las cámaras" y también conociendo todos los extremos de cada declaración de "los testigos que pudieron ver a las personas que efectuaron el robo".

Un momento especial

Los ladrones actuaron a primera hora de la tarde del pasado viernes y los responsables del santuario se percataron del incidente sobre las 17.30 horas. Los responsables de este robo utilizaron un momento especial, la celebración del día de San Isidro. Para conmemorar esta festividad se realizó una eucaristía en el interior del templo y a escasos 200 metros unas 400 personas comieron juntos con el mismo motivo.

Tina Rodríguez, alcaldesa de Fregenal de la Sierra, explicaba a este diario que el suceso ocurrió, curiosamente, con muchos testigos en el entorno, pero nadie se percató de nada.

Vuelta a la normalidad

Durante la mañana del sábado el santuario permaneció cerrado al público para facilitar las labores de investigación de los efectivos de la Guardia Civil y volvió a abrir en horario de tarde: "Concluidas las primeras e imprescindibles labores policiales y de investigación, el Santuario de Nuestra Señora reabrirá sus puertas esta misma tarde, en horario habitual".

Asimismo, en ese mismo comunicado publicado en los perfiles oficiales de la asociación en redes sociales reiteraban una misma idea: "El mensaje de absoluta serenidad, la Sagrada Imagen se encuentra en perfectas condiciones y no ha sufrido daño alguno. La reapertura nos permite volver a arropar a nuestra Madre y recuperar la normalidad en las visitas".

Sin daños en las tallas

Ese punto es uno de los más repetidos en la localidad frexnense en los últimos días, que las imágenes de la Virgen y del Niño no han sufrido ningún desperfecto. La alcaldesa de la localidad reconocía a este diario que en los primeros que pensó cuando conoció la noticia fue en que hubiera podido sufrir algún daño cuando los ladrones actuaron.

Y una fue la imagen que se despertó en su mente: el robo de la Virgen de la Estrella en Los Santos de Maimona. En aquel desagradable robo, los autores también se llevaron la cabeza de la Virgen para poder hacerse con la corona que llevaba puesta. Desde que esto ocurriera en 2022, la alcaldesa asegura que siempre han estado muy presentes en Fregenal de la Sierra y el reciente incidente le recordó aquel suceso desagradable. Afortunadamente, en esta ocasión los responsables del robo no dañaron las tallas.

Muestras de cariño recibidas

Muchas han sido las muestras de cariño recibidas por la asociación y por el ayuntamiento frexnense tras el incidente, de hecho en el comunicado han expresado la gratitud "a las fuerzas y cuerpos de seguridad por su extraordinaria rapidez y profesionalidad, así como la comprensión, el respeto, la calma". También las "innumerables muestras de solidaridad recibidas desde que se conoció la noticia".

Aunque no hay avances significativos en la investigación, el delegado del Gobierno en Extremadura ha asegurado que "en los próximos días podría haber más información al respecto" y la posible resolución del robo. Los efectivos del Instituto Armado que desarrollan las pesquisas han pedido precaución y cautela para no entorpecer dicha investigación.