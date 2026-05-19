Carmen Dalmau rescata la historia de la fotografía femenina en 'Las mujeres disparan'

Carmen Dalmau presenta esta tarde a las 19.00 horas su nuevo ensayo llamado 'Las mujeres disparan', en la sede de Fundación CB. La muestra propone una revisión de la historia del fotoperiodismo femenino, en el que las mujeres tuvieron que firmar sus fotografías con seudónimos masculinos o con las iniciales que ocultaban sus nombres. El ensayo ha recopilado la autoría y mirada de treinta fotógrafas del siglo XX que desafiaron las desigualdades del mundo visual de la época.

Carmen Dalmau (1960) es licenciada en Historia del arte e Historia moderna y contemporánea. Investigadora, crítica de arte y experta en fotografía, actualmente, imparte tutorías y talleres en diversas escuelas de este género. Es autora de los ensayos 'Elogio de la mirada' y 'Las mujeres disparan', que se presenta mañana en Montesinos 22.

Carmen, el título 'Las mujeres disparan', ¿nace como una reivindicación?

Sí, reinvindicación o llamada a la atención, es algo muy simbólico. Es activo porque habla de que las fotógrafas están trabajando activamente 'disparando'.

¿Qué nombres propios de esta obra cree que el público general debería conocer y por qué?

Hay treinta a las que he dedicado el espacio por lo que cualquiera de ellas deberían ser conocidas. Ellas representan a todas las que no figuran en el libro por temas de espacio, pero cualquiera podrían y deberían ser conocidas.

¿Cómo fue el proceso de edición y secuenciación para que el libro mantuviera una narrativa fluida?

Lo primero ha sido intentar seleccionar los nombres de estas fotógrafas e intentar enlazarlas entre ellas a través de sus trabajos o su forma de hacer para que fueran positivo o negativo unas de las otras. Es decir, que aparecieran además todas las facetas del poliedro que conforma la fotografía y que estuvieran representadas las autoras que hacen arte. Todo eso es lo que he intentado generar con una narración coherente, como si fuera una carrera de relevos.

Muchas reporteras tuvieron que firmar con el apellido de sus maridos. ¿Cómo se consigue décadas después, hacer una recopilación y separar qué foto hizo él y cuál hizo ella?

Ha sido muy difícil. Por ejemplo el caso típico de Gerda Taro o de Robert Capa, se ha sabido a posteriori por el tipo de cámara que utlilizaban, pero sobre todo porque aparece la famosa 'maleta mexicana', donde aparecieron los negativos marcados con el nombre de cada uno. Se acaba recolocando tras un proceso de investigación y eso nos permite tirar de los hilos. Hay otras veces que no, son solo ellas las que disparan pero la titularidad del estudio o el empadronamiento es de un marido, de un hermano o un hijo. Pero son ellas las que están 'disparando', se ha conocido por la documentación, por testimonios o fotografías que les hicieron.

Si una joven fotógrafa o estudiante acudiera a su presentación, ¿qué consejo le daría para abrise camino en el mundo visual?

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Afortunadamente, el género de la fotografía está actualmente equiparado, ya no es como en los inicios del invento. Pero siempre sigue teniendo que establecerse una sororidad en torno a las mujeres porque es un mundo donde dominan bastante los esquemas masculinos, tanto en la mirada o los temas que se tratan. Le pediría a las jóvenes fotógrafas que no desistan, a pesar de que va a ser una carrera larga, si aguantan y trabajan desde la honestidad, al final, van a salir adelante.