La Diputación de Badajoz amplía la red de electrolineras de la provincia con 18 puntos más

El vehículo eléctrico se expande y los pueblos necesitan sumarse a esa opción de movilidad que, por otra parte, ha dejado de ser una novedad y es ya una realidad. La Diputación de Badajoz fue pionera en reconocerlo al aprobar en 2018 el primer Plan de Movilidad de Vehículos Eléctricos en Municipios (Movem) y ahora acaba de presentar el segundo. Lo ha dado a conocer la presidenta del organismo provincial, Raquel del Puerto, en el Hospital Centro Vivo de Badajoz, en un acto al que estaban invitados los alcaldes de la provincia.

El nuevo Plan Movem está dotado con más de 8,3 millones de euros, de los que 7,3 se destinan a la adquisición de vehículos eléctricos para las entidades locales y puntos de recarga y casi un millón restante a ampliar y mejorar la red de electrolineras repartidas por toda la provincia.

El anterior plan supuso una inversión de 7 millones de euros y también permitió a los ayuntamientos dotarse con vehículos eléctricos. Además, se generó la red de estaciones eléctricas provincial pública. Se instalaron 9 estaciones rápidas y 23 semirrápidas (32 en total). Desde que se pusieron en uso se han generado más de 115.000 servicios y más de 6.000 usuarios las han utilizado, según los datos aportados por Raquel del Puerto.

En este segundo plan, de nuevo se establece una línea para que los ayuntamientos puedan tener vehículos 100% eléctricos, que podrán ser furgonetas. La diputación calcula que se entregarán 180 vehículos, de los cuales 80 serán turismos y 100 furgonetas. Además, ofrece la posibilidad de que se equipen como vehículos de la Policía Local. Unos 40, calculan.

Mapa de la provincia con la red de electrolineras de la Diputación de Badajoz. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Por otro lado, se va a ampliar y optimizar la red de electrolineras hasta 50. Serán 18 más puntos de recarga de acceso público que, por cierto, ya no es un servicio gratuito, como al principio, aunque son muy asequibles. Martín Cobos, que es jefe de servicio de Eficiencia y Gestión Energética Local en la diputación, ha señalado que fue gratis en el arranque de la red, pero ahora tienen establecido un precio de 25 céntimos por kilovatio en las estaciones de 22 kw y de 30 en las de 50 kw.

¿Dónde se ubicarán los nuevos puntos de recarga de la provincia?

Las actuaciones que se llevan a cabo en la red son las siguientes.

-Cambio de la corriente de los puntos de recarga, que pasan de 22 kw a 25 kw, de Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Olivenza y Talavera la Real.

-Sustitución de puntos de 22 kw por puntos de 50kw en Azuaga, Cabeza del Buey y Don Benito.

-Reutilización de estos siete puntos de 22 kw que se van a sustituir y se van a colocar en Cheles, Monterrubio de la Serena, Orellana la Vieja, Palomas, Segura de León, Siruela y Valverde de Burguillos.

-Además, la instalación de siete puntos de recarga de 25 kw en Arroyo de San Serván, Barcarrota, Peñalsordo, Fuente el Arco, La Roca de la Sierra, Salvatierra de los Barros, Valencia de las Torres y Zalamea de la Serena.

-Por último, contarán con electrolineras de 50 kw en corriente alterna y continua Aljucén, Almendralejo y Santa Amalia.

Con el cambio y reubicación de siete puntos más la instalación de once nuevos, la red provincial constará de 50 puntos de recarga.

"Potencia suficiente"

Martín Cobos ha reconocido que aunque en la diputación pacense se nombre los puntos de recarga de 50 kw como 'puntos rápidos, no lo son tanto, porque lo cierto es que en el mercado ya existen estaciones de 150 kw, que multiplican por tres las estaciones públicas de la provincia. "Pero es una carga suficiente como para que en media hora, 45 minutos, que es lo que habitualmente necesitamos en una parada, para un descanso o un café, nos pueda dar potencia suficiente para poder continuar el viaje".

Según ha apuntado, "las estaciones de recarga en vía pública tienen habitualmente el criterio de ayuda al desplazamiento, no es para una recarga completa, ningún vehículo llega habitualmente a una estación con 0% de batería y ninguno se va al al 100%, es para dar un refuerzo".

Para la presidenta de la diputación, con este segundo Plan Movem, la provincia "se prepara para el futuro, sin complejos, pero de unaformaa razonable y pausada".