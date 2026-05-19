Localizan inconsciente a una mujer en su vivienda de Badajoz

Una mujer de mediana edad ha sido hallada inconsciente en el interior de su domicilio, ubicado en la avenida Manuel Rojas Torres de Badajoz. Ha sido Servicios Sociales quienes han dado la voz de alarma al no lograr ponerse en contacto con ella.

Los hechos se han producido en torno a las 10.00 horas de esta mañana. Ante la falta de respuesta por parte de la mujer, se activó el protocolo de emergencia, que requirió la intervención de la Policía Local y del cuerpo de Bomberos de Badajoz.

Al personarse en la vivienda, los bomberos procedieron a la apertura de la puerta para permitir el paso de los agentes policiales y los servicios sanitarios. Una vez dentro, los equipos de emergencia localizaron a la mujer en estado de inconsciencia.

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Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, la afectada fue evacuada. Según las últimas informaciones proporcionadas por la Policía Local, la mujer se encuentra ingresada y su estado es estable dentro de la gravedad. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del desvanecimiento.