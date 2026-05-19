Maldita Nerea llega a Badajoz con su gira más íntima: cuándo y precio de las entradas

Las canciones de Maldita Nerea sonarán el próximo sábado en el teatro López de Ayala de Badajoz en un concierto que invita a mirar al origen de la banda murciana. El grupo presentará el 23 de mayo, a las 21.00 horas, su gira 'Origen: el camino de las canciones', una propuesta de formato íntimo y emocional en la que la cercanía con el público tendrá un papel protagonista.

Las entradas para el espectáculo tienen un precio de entre 25 y 32 euros. Esta nueva gira plantea un recorrido por la esencia de la banda, con la improvisación y el diálogo con los asistentes como elementos principales de una cita que busca acercar al público al proceso creativo y a la historia que hay detrás de sus canciones, según ha señalado el López de Ayala en nota de prensa.

El concierto permitirá repasar la trayectoria de Maldita Nerea, desde sus primeros pasos hasta su etapa actual. La formación, fundada en 2003, alcanzó una gran repercusión a partir de 2007 con el lanzamiento de 'El secreto de las tortugas', uno de los sencillos más populares y reconocidos de su carrera.

Al frente del grupo se encuentra Jorge Ruiz, cantante y fundador de la banda, quien compagina su faceta musical con una amplia trayectoria vinculada a la educación y la terapia. Además de músico, Ruiz es terapeuta y maestro de Audición y Lenguaje. En 2007 creó su propio centro de Logopedia y, desde 2011, desarrolla de forma paralela su actividad artística y distintos proyectos relacionados con el ámbito educativo.

Noticias relacionadas

En 2019 fue nombrado presidente de la Fundación Promete, una iniciativa de innovación educativa y social orientada al desarrollo del talento de todas las personas mediante un modelo de educación personalizada, vocacional e inclusiva.