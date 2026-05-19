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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Tres acusados de asaltar a una familia para robarles se sientan este miércoles en el banquillo de la Audiencia de Badajoz
La fiscalía sostiene que maniataron y agredieron al matrimonio en presencia de sus dos hijos menores y pide para cada uno de ellos 51 años de prisión
El Club Piragüismo Extremadura brilla en la Copa de España de Dragon Boat
El club pacense estuvo presente en Castrelo de Miño, donde logró dos medallas de oro, una de plata y el tercer puesto en el medallero general
FCC anuncia un ERTE en el ecoparque de Badajoz que coincide con las obras de modernización
Los residuos del contenedor amarillo se tendrán que acopiar hasta que terminen los trabajos, aunque sí se seguirán tratando los del verde
Carmen Dalmau rescata la historia de la fotografía femenina en 'Las mujeres disparan'
Fundación CB acoge esta tarde la presentación del ensayo a las 19.00 horas
Qué fue del convento de San Onofre?
El real convento de San Onofre, o del Santo Nuflo, estuvo en la calle a la que daba nombre, también llamada del Pozo, hoy calle Menacho. Fue el primer templo donde estuvo la Virgen de la Soledad tras su llegada a Badajoz en 1660
- La cafetería de Marta Santos que ha puesto a Ciudad Jardín en el mapa gastronómico
- Rica Pancita ya tiene fecha de apertura en El Faro de Badajoz: croquetas gigantes y sabores internacionales
- Badajoz mantiene viva la tradición de San Isidro con una romería marcada por la convivencia familiar y el orgullo por las raíces
- Murdoku, el fenómeno editorial que arrasa en la Feria del Libro de Badajoz: 'Ya hemos vendido más de 100 ejemplares
- Roban las joyas de la Virgen de los Remedios de Fregenal de la Sierra (Badajoz): 'Han ultrajado lo más sagrado que tenemos
- Relevo en la directiva de la Sociedad Hípica Lebrera de Badajoz
- San Isidro quiere reconquistar Badajoz: así será este año la romería renovada en honor al patrón del campo
- Badajoz redescubre a Manuel Terrón Albarrán, el erudito que rescató el alma árabe de la ciudad