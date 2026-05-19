Poesía itinerante en el Ateneo de Badajoz

El Ateneo de Badajoz recibe este martes (18.00 horas) al Ateneo de Alcázar de San Juan para sumarse a sus 24 horas de lectura de poesía ininterrumpida e itinerante, con la que harán parada en la capital pacense antes de pasar por Évora y llegar a su destino final: Lisboa.

El encuentro será en la sede del Ateneo de Badajoz y se prorrogará durante una hora. Contará con las intervenciones de Plácido Ramírez Carrillo, Clara Blázquez Jiménez, Maribel Bazaga, Fernando Garduño Maya, José Antonio Sánchez (Mediterraneo), Julita de la Cruz Otero, Mila Ortega y José Manuel Sito Lerate.

La lectura ininterrumpida de poesía, durante 24 horas se ha venido desarrollando por el Ateneo de Alcázar durante los últimos 27 años, lo que ha convertido este acto en "un acontecimiento único" en toda la geografía nacional. Con esta iniciativa han conseguido que multitud de poetas, por un lado, e intérpretes por otro, se dediquen durante una jornada completa a la lectura poética, tanto de su propia creación como de otros autores.

En estos veinte últimos años, estas jornadas del Ateneo de Alcázar se han convertido en itinerantes, recorriendo desde el año 2007 diferentes puntos de España y Portugal. Su objetivo es la divulgación de la poesía y de los poetas clásicos y contemporáneos, para lo que invitan a todos los amantes de este género literario a participar con ellos en la lectura y/o dejarse llevar por las emociones que produce.

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Este año su recorrido es Alcázar de San Juan, Talavera de la Reina, Trujillo, Badajoz, Évora y Lisboa.