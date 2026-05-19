Policías y guardias civiles reciben formación especializada para atender a víctimas de violencia de género en Badajoz

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha acogido este martes en Badajoz unas jornadas de formación sobre violencia de género dirigidas a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el objetivo de mejorar la atención a las víctimas y reforzar la coordinación ante casos especialmente complejos, como los que afectan a mujeres con discapacidad.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado durante la inauguración la importancia de la preparación especializada de los agentes para afrontar "este gravísimo problema" y subrayó que la formación continua resulta clave para ofrecer una respuesta eficaz.

"La formación es clave"

"La formación es absolutamente clave ante este problema que es la violencia de género", ha afirmado Quintana, quien incide además en la necesidad de implicar a toda la sociedad en la protección de las víctimas. En este sentido, ha lamentado que todavía existan casos en los que el entorno conocía situaciones de violencia sin haber actuado previamente.

"Que no haya ningún caso de violencia de género de asesinato en el que posteriormente nos diga el entorno que conocía las circunstancias. Eso es defender a las víctimas", ha asegurado.

El delegado del Gobierno también señala que el incremento de casos registrados en Extremadura responde principalmente a un aumento de las denuncias y no necesariamente a un crecimiento de la violencia. "Yo no creo que haya más violencia de género, sino que hay más denuncias, es decir, hay una mayor conciencia de denunciar", ha indicado remarcando que esto permite actuar con más herramientas frente a esta lacra social.

Nuevo protocolo para atender a las víctimas

Durante las jornadas, los profesionales reciben formación específica sobre cómo actuar desde el primer momento en el que una víctima llega a dependencias policiales o de la Guardia Civil. Según ha explicado Quintana, la iniciativa busca ofrecer una visión integral y compartir experiencias reales entre los agentes. "No hay dos casos iguales, por lo tanto, la puesta en común de los diferentes casos creo que ayuda muchísimo", ha señalado.

Uno de los ejes principales de la jornada ha sido la presentación del nuevo protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad, elaborado conjuntamente entre instituciones especializadas y profesionales de atención social. El jefe de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Extremadura, Antonio Manuel Caracol Palomo, ha detallado que el protocolo nace para responder a una necesidad cada vez más presente en las oficinas de denuncia.

Antonio Manuel Caracol Palomo, jefe de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Extremadura. / J. H.

"Cada día son más las mujeres que acuden con ciertas discapacidades que tienen que ser atendidas de una manera óptima y necesaria acorde a lo que necesitan", ha especificado. El documento establece pautas específicas para adaptar la atención policial a mujeres con discapacidad física, visual, auditiva o intelectual, garantizando que puedan denunciar en igualdad de condiciones.

Caracol ha detallado que la iniciativa ya está funcionando desde hace unas semanas y que ahora se traslada a policías y guardias civiles especializados en violencia de género, oficinas de denuncia y unidades UFAM. "Es una asistencia más directa, más acorde a sus necesidades", resume.

Herramientas que facilitan la comunicación

La formación técnica corre a cargo de especialistas de CERMI Extremadura. La psicóloga y técnica del servicio Saviex, Laura Ramos Ledesma, ha explicado que el protocolo ofrece herramientas concretas para facilitar la comunicación y la comprensión durante el proceso de denuncia.

Entre las medidas planteadas se encuentran el uso de lectura fácil para mujeres con discapacidad intelectual o la incorporación de sistemas de vídeo interpretación en lengua de signos para víctimas con discapacidad auditiva. "Utilizar el lenguaje sencillo o un servicio de videoconferencia para mujeres con discapacidad auditiva son herramientas muy útiles", ha explicado Ramos.

Laura Ramos Ledesma, psicóloga y técnica del servicio Saviex. / J. H.

La especialista alerta además de la especial vulnerabilidad que sufren estas mujeres y de las enormes dificultades que encuentran para denunciar. "Las mujeres con discapacidad tardan mucho más en denunciar y en contar lo que les pasa", asevera.

Discapacidad y maltrato

En este sentido, recordó los datos de un estudio elaborado por CERMI Extremadura en 2020, en el que participaron 70 mujeres con discapacidad. Según los resultados, el 67% aseguró haber sufrido violencia dentro de la pareja y el 68% fuera del ámbito de la relación sentimental.

Además, Ramos ha puesto el foco en las consecuencias físicas y psicológicas que puede provocar la violencia machista. "Un 18% de las mujeres encuestadas dijeron haber tenido una discapacidad sobrevenida a causa de la propia violencia de género", advierte.

La psicóloga ha insistido en que la labor policial resulta determinante en estos casos debido a la complejidad emocional y comunicativa que rodea muchas denuncias. "Nos enfrentamos a una situación de violencia de género que ya de por sí implica un trauma y, además, puede existir una discapacidad que dificulte expresarlo o contarlo", ha concluido.