El juicio se tuvo que aplazar el pasado mes de febrero
Tres acusados de asaltar a una familia para robarles se sientan este miércoles en el banquillo de la Audiencia de Badajoz
La fiscalía sostiene que maniataron y agredieron al matrimonio en presencia de sus dos hijos menores y pide para cada uno de ellos 51 años de prisión
La Audiencia de Badajoz acoge este miércoles el juicio contra tres hombres acusados de maniatar, retener, amenazar con armas y agredir a un matrimonio y sus dos hijos menores -de 3 y 8 años- en su casa de campo para robarles. La vista por estos hechos, que ocurrieron en octubre de 2021, se tuvo que suspender el pasado 10 de marzo por la incomparecencia de la abogada de uno de los investigados. Está previsto que el juicio se desarrolle en dos sesiones.
La fiscalía solicita 51 años de cárcel para los tres y la acusación particular, que ejercen José Duarte y Aurelia Martín, 47 años, además de 300.000 euros de indemnización por los daños.
Las defensas, por su parte, reclama su absolución.
El ministerio público y la acusación particular sostienen que los tres procesados, en compañía de otras tres personas no identificadas, asaltaron la madrugada del 15 de octubre de 2021 de «manera coordinada» al matrimonio y a sus dos hijos en una vivienda en el término municipal de la localidad pacense de Alconera, a la que accedieron simulando ser policías. Presuntamente, irrumpieron en la casa ocultando sus rostros y llevaban encendido un rotativo azul.
Según su relato, maniataron y golpearon al propietario, a quien exigieron el oro, la droga y los 200.000 euros que pensaban que tenía en el domicilio. Las acusaciones mantienen que dos de ellos iban armados con pistolas y en el domicilio de la familia se hicieron con un machete. El matrimonio fue atado con bridas y tanto como la mujer como el hombre fueron agredidos con golpes. También los amenazaron con matarlos a ellos y a sus hijos.
Tras no hallar en la vivienda lo que buscaban, según el relato de estas partes, obligaron a la mujer a introducirse en el maletero de un vehículo y se la llevaron a otra vivienda que la pareja tenía en Zafra. Dos de los asaltantes subieron al piso para registrarlo y otro se quedó en el coche vigilando, mientras que los otros tres se quedaron en la casa de Alconera con el marido y los dos menores.
Tampoco en el domicilio de Zafra encontraron nada, por lo que regresaron a la vivienda de campo. Después de quitarles las llaves de sus coches y amenazarlos de muerte si llamaban a la policía, los agresores se marcharon, dejando al matrimonio maniatado. Uno de los acusados fue detenido al mes siguiente y los otros dos, en 2023 y 2024, respectivamente.
La fiscalía y la acusación particular les atribuyen los delitos de robo con fuerza en casa habitada con uso de armas, detención ilegal, amenazas graves, lesiones graves y pertenencia a grupo criminal.
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