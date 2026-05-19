Jesús G. Hinchado

Vídeo | Los bomberos de Badajoz incorporan los Bomberos de Badajoz incorporan una nueva autoescala de 42 metros equipada con tecnología de última generación

Los Bomberos de Badajoz incorporan una nueva autoescala de 42 metros, una inversión de un millón de euros equipada con tecnología de última generación poco frecuente en España. Entre sus novedades destaca el sistema SmartControl, que permite manejar la autoescala con un joystick, convirtiéndose en la segunda de estas características tras la de Cartagena.