Acuerdo en la Audiencia de Badajoz: 5 años y medio de cárcel para los tres acusados de asaltar a una familia en su casa para robar

Cinco años y 6 meses de prisión para cada uno y el pago de una indemnización de 80.000 euros a las víctimas por daños físicos y morales. Es el acuerdo al que este miércoles han llegado la fiscalía, la acusación particular y las defensas de los tres hombres acusados de asaltar, maniatar y retener a un matrimonio y sus dos hijos de 3 y 8 años en su vivienda de campo para robarles.

El juicio por estos hechos, ocurridos en octubre de 2021 en una finca del término municipal de la localidad pacense de Alconera, estaba previsto que comenzara hoy en la Audiencia de Badajoz, pero el pacto ha evitado que se celebrara. No obstante, el tribunal no lo ha ratificado, a la espera de que los procesados consignen la cuantía acordada en concepto de responsabilidad civil. Si es así, la Sala dictará sentencia de conformidad el próximo 7 de julio. En caso de que los acusados, en prisión provisional prorrogada, no cumplan, se celebrará el juicio.

La fiscalía pedía para cada uno de ellos 51 años de prisión y una indemnización de 10.000 euros, mientras que la acusación particular, ejercida por José Duarte y Aurelia Martín, solicitaba 47 años de cárcel y 300.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Las defensas, en manos de Marta Mendoza, Eduardo Estévez y Lucinia Llanos, reclamaban su absolución.

Los tres acusados, según los escritos de las acusaciones, asaltaron la casa de campo de las víctimas armados y fingiendo ser policías. Maniataron y golpearon al matrimonio, a quienes exigieron que les dieran los 200.000 euros, droga y oro que pensaban que había en la vivienda. Al no encontrarlos, llevaron a la mujer en el maletero de un coche hasta otra vivienda de la pareja en Zafra. Finalmente, se llevaron algunos objetos y algo de dinero.

Restos de ADN

Los acusados fueron detenidos en Toledo en 2023, después de que se hallasen restos de ADN en uno de los coches utilizados en el asalto, que habían sido sustraídos previamente en Madrid.

El acuerdo entre las partes ha rebajado los cargos a un solo delito de detención ilegal -por la mujer-, pertenencia a grupo criminal, robo con violencia en casa habitada, amenazas y un delito leve de maltrato de obra.

El juicio se tuvo que suspender en marzo, cuando estaba previsto inicialmente, por la incomparecencia de una de las abogadas.

El abogado de la acusación particular ha explicado que ha alcanzado la conformidad para evitar que este procedimiento se prolongue más, ya que, en caso de sentencia favorable a esta parte, cabría por parte de los condenados recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y después, ante el Supremo, lo que lo podría alargar hasta cuatro años.

"Paz social"

«Además, se establece la paz social, es decir, ni los acusados ni las víctimas pueden reprocharse ya nada y el sistema judicial lo santificará con una sentencia irrecurrible», ha valorado Duarte, que ha reconocido que para sus clientes también supondría un trauma rememorar todo lo ocurrido esa noche cinco años después.

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Por su parte, Eduardo Estévez, abogado de uno de los acusados, se ha mostrado satisfecho con el acuerdo, que contempla una rebaja «sustancial» de las penas que solicitaban las acusaciones pública y particular para los tres procesados.