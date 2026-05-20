El colegio Guadiana de Badajoz recibe a docentes de Venecia tras consolidarse como referente en proyectos eTwinning

El colegio público Guadiana de Badajoz ha convertido la internacionalización educativa en una de sus señas de identidad. A través de los proyectos eTwinning, el centro conecta a su alumnado con escolares de otros países europeos mediante herramientas digitales, trabajos colaborativos y una plataforma segura que permite abrir el aula más allá de sus cuatro paredes.

La iniciativa forma parte del entorno de Erasmus+ y promueve el intercambio cultural, el aprendizaje de idiomas, la convivencia y el uso de las nuevas tecnologías. En el caso del Guadiana, el trabajo desarrollado durante los últimos cursos le ha permitido obtener tres premios nacionales eTwinning, además de reconocimientos regionales y un premio internacional.

"A nivel de eTwinning somos el único centro que tiene tantos premios nacionales", explica María Trinidad Pérez García, coordinadora de proyectos Erasmus en el colegio, embajadora eTwinning en Extremadura y una de las docentes que impulsa esta línea de trabajo. Según destaca, la diferencia del Guadiana está en que no se trata de una iniciativa individual, sino de un equipo estable: "Somos un equipo Erasmus eTwinning grande, bien formado, y eso nos diferencia".

Una clase abierta a Europa

Los proyectos eTwinning permiten que alumnos de Badajoz trabajen de forma conjunta con compañeros de países como Italia, Francia, Portugal, Turquía, Grecia o Isla Reunión. No implican movilidad física como ocurre en Erasmus, sino colaboración digital a través de una plataforma educativa protegida. "La mejor definición es que la clase no son las cuatro paredes del aula. La clase está abierta a Europa", resume Pérez García.

La coordinadora de proyectos Erasmus, embajadora eTwinning en Extremadura, Trinidad Pérez García. / Rebeca Porras

En estos proyectos, los alumnos elaboran actividades comunes con otros centros. No todos repiten la misma tarea, sino que cada colegio aporta una parte al resultado final. La coordinadora recuerda, por ejemplo, un proyecto premiado en el que los estudiantes crearon de manera colaborativa un juego de palmas: "Cada uno ponía un movimiento y al final quedaba un juego nuevo con una canción que podían jugar todos".

Actualmente, el trabajo está centrado en quinto de Primaria, aunque el colegio ha desarrollado proyectos en otros cursos, incluso en Infantil. En una de las iniciativas actuales participan cerca de 200 alumnos y una veintena de profesores de distintos países.

Seguridad digital

El alumnado trabaja con herramientas como Canva, Genially o Menti, siempre dentro del entorno escolar y bajo supervisión docente. La plataforma eTwinning permite desarrollar actividades online, pero no autoriza el contacto libre entre menores fuera del control del profesorado. "Todo se hace a través de la plataforma. No se intercambian WhatsApp ni correos electrónicos. Es un entorno seguro", subraya la coordinadora.

Durante el curso también se organizan encuentros virtuales. Entre ellos, videoconferencias con motivo de la Navidad, actividades sobre seguridad en la red y celebraciones vinculadas al Día de Europa o al propio programa eTwinning.

Para Pérez García, el valor principal está en la convivencia y en la apertura cultural: "Lo más importante es que tengan amigos fuera y sepan que son niños iguales que ellos, aunque tengan culturas o religiones diferentes", afirma. "Eso ayuda a evitar intolerancias y miedo a lo distinto".

Un centro con 550 alumnos

El director del colegio, Juan de Dios Fernández Falero, destaca que eTwinning es una herramienta pedagógica que conecta al alumnado con otros países a través de la tecnología y que permite trabajar competencias lingüísticas, digitales y sociales. "Es una manera de conectar al alumnado con otros alumnos de otros países a través de las nuevas tecnologías", señala. "Lo importante es que elaboren un proyecto conjuntamente".

"En un Erasmus, lo fundamental es la movilidad: se desplaza alumnado, profesorado o ambos a otro país. En un eTwinning no hay movilidad, pero sí contacto, proyectos en común y comunicación entre ellos", añade.

El centro cuenta actualmente con unos 550 alumnos, aunque Juan de Dios reconoce que la bajada de natalidad está afectando de forma importante a todos los colegios. "Hace 14 años se matriculaban en Badajoz más de 2.000 niños. Este año se han matriculado 950. Es una bajada muy seria", apunta.

El director del colegio, Juan de Dios Fernández Falero, en su despacho. / Rebeca Porras

Visita de docentes italianas

Esta semana, el Guadiana ha recibido además la visita de un grupo de profesoras italianas procedentes de Venecia, dentro de una movilidad Erasmus de profesorado. La visita está vinculada a la internacionalización del centro y al intercambio de experiencias educativas.

Entre las docentes se encuentran Diana Rosato, profesora de inglés y lengua italiana en secundaria, y Caterina Fantini, maestra de Primaria. Ambas han conocido de cerca el funcionamiento del centro pacense y los proyectos que desarrolla. "La impresión es muy buena. Hay un ambiente muy agradable", han señalado durante su visita.

Las profesoras italianas han explicado que su escuela abarca desde Infantil hasta secundaria, con alumnado de aproximadamente tres a catorce años. Su objetivo principal es avanzar en la internacionalización: "Necesitamos ampliar nuestros horizontes y comparar diferentes sistemas educativos". También se han interesado por la inclusión educativa y por la forma en que el colegio Guadiana atiende al alumnado con dificultades de aprendizaje u otras necesidades.

Otro de los ejes de la visita ha sido la innovación pedagógica. "El segundo objetivo es la inclusión y el tercero es la innovación", han resaltado las docentes italianas.

Diana Rosato y Caterina Fantini, docentes del programa Erasmus, procedentes de Venecia. / Rebeca Porras

La colaboración con el colegio de Venecia se mantiene desde hace años y ya hubo una visita previa de docentes del Guadiana a Italia. "Llevamos diez años trabajando juntos. Se crea una colaboración entre los centros que, al final, nos convierte en amigos", admite la coordinadora.

Internacionalización desde la escuela pública

El caso del colegio Guadiana de Badajoz muestra cómo un centro público puede desarrollar una red de colaboración europea desde las aulas, combinando eTwinning, Erasmus, innovación educativa, inclusión y aprendizaje de idiomas.

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Detalle de algunas de las cartas y postales elaboradas por alumnos del colegio para sus compañeros del proyecto europeo. / Rebeca Porras

Para el equipo docente, el objetivo no es obtener premios, sino formar alumnos capaces de comunicarse, cooperar y mirar más allá de su entorno inmediato. Como resume la coordinadora, "la idea es que entiendan que un niño de Grecia, de Turquía o de Italia puede ser su compañero porque está trabajando en un proyecto contigo".