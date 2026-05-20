La Diputación de Badajoz refuerza la accesibilidad física y sensorial en edificios provinciales

La Diputación de Badajoz está trabajando en el refuerzo de la accesibilidad física y sensorial en edificios provinciales donde, hasta el momento, se han instalado 34 bucles de sala, ocho mostradores accesibles, 31 bucles de mostrador y 55 apoyos isquiáticos.

De este modo, la institución provincial continúa avanzando en su compromiso con la inclusión mediante la ejecución del contrato de suministro de elementos de accesibilidad en edificios propios de la corporación en los diferentes municipios de la provincia.

En concreto, el Lote 1 de este contrato, dedicado a la instalación de bucles magnéticos y dispositivos de llamada y adjudicado a la empresa Aimas Technologies, se centra en eliminar barreras para personas con discapacidad auditiva.

Los trabajos incluyen la implementación de bucles magnéticos de sala en espacios de reunión de hasta 120 metros cuadrados y la dotación de mostradores de recepción accesibles con bucles portátiles, garantizando así una comunicación nítida y sin interferencias para usuarios de audífonos.

Actualmente, la ejecución presenta un progreso "significativo" del 45 por ciento sobre el total, con la instalación de 34 bucles de sala, ocho mostradores accesibles y 31 bucles de mostrador. El contrato sigue cumpliendo sus plazos para asegurar que los entornos públicos provinciales "sean plenamente comprensibles y utilizables para toda la ciudadanía", según indica la diputación en nota de prensa.

Además de este lote, el contrato contempla otras dos líneas de actuación. La primera, ya ejecutada y adjudicada a Raimon Sitja SL, ha permitido la instalación de 55 apoyos isquiáticos. La segunda, correspondiente al tercer lote y adjudicada a Señalización y Equipamiento para Entornos Naturales SL, permitirá la instalación de señalética accesible, planos y directorios hápticos.

Apuesta por la accesibilidad

La Diputación de Badajoz ha señalado que mantiene una apuesta "firme" por la accesibilidad y la inclusión, e incorpora de manera transversal criterios de accesibilidad universal en el conjunto de sus actuaciones y políticas públicas.

Entre sus iniciativas destacan la adaptación de edificios provinciales con elementos de accesibilidad auditiva, señalética adaptada y elevadores salvaescaleras, así como la reciente instalación de dos aseos adaptados para personas con ostomía en El Hospital Centro Vivo.

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Junto a las actuaciones en edificios propios, la institución cuenta con el Plan Provincial de Accesibilidad; líneas de ayudas para la adquisición de vehículos adaptados por parte de entidades sociales y para la adaptación de taxis; acciones de sensibilización como la Semana de la Accesibilidad o el concurso fotográfico 'Sin Barreras'; además de una colaboración "constante y cercana" con asociaciones y entidades especializadas en el ámbito de la accesibilidad.