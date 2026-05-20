Flamenco de Badajoz sin límites: la diputación promueve cuatro conciertos en Londres y Mont de Marsan

El flamenco no tiene límites y así se ha entendido en la Diputación de Badajoz, que sigue promocionando este arte fuera de su país de origen, con dos conciertos en Londres y otros en Mont de Marsan (Francia), que organiza y financia, con el ambicioso programa 'Pasión por el flamenco sin frontera', que se desarrolla a finales de junio y principios de julio.

Esta iniciativa se concreta en dos participaciones diferenciadas, cada una con propuestas distintas y adaptadas a las características de los festivales a los que se acopla esta aportación, que tendrán nombres propios.

En el teatro Sadler´s Wells

La primera parada es el Flamenco Festival de Londres. La presencia pacense empezará con 'En tierra de hombres', el espectáculo de Esther Merino, Manolín García, Daniel Suárez, Dani Bonilla y José Manuel Oruco. Será en el prestigioso Teatro Sadler's Wells, cuna de la danza y sede del cante internacional el día 20 de junio a las 18.00 horas.

Después, a las 20.30 horas, en el mismo enclave, cogerá el testigo Francisco Escudero 'El Perrete', quien representará a la provincia con 'Luz de Guía - Live Set', junto a Manolín García, Cristóbal y 'El Aspirina'.

La siguiente cita es en el Festival de Arte Flamenco de Mont de Marsan (Francia), que este año quiere centrarse en "lo jondo". Allí Badajoz mostrará el flamenco más transversal, que mira hacia atrás y valora el acervo artístico por el que se le reconoce. El 30 de junio y el 1 de julio, Esther Merino, Fuensanta Blanco, Miguel de Tena, Vicky González, Manolín García y Daniel Suárez, compartirán un escenario abierto, gratuito y emblemático de este festival, en el centro de la localidad. Con los títulos 'Tierra jonda' y 'Resonancia', mostrarán al mundo el arte que nació y se cultiva en la Plaza Alta, Los Colorines, El Gurugú y buena parte de la provincia.

Estas dos citas internacionales del flamenco se han presentado este miércoles en la diputación, donde el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, ha incidido en que la diputación es la "única administración de la región que ha apostado por los artistas de la tierra". Esta afirmación ha sido refrendada por la cantaora Esther Merino, la bailaora Fuensanta Blanco, por Domingo González, del comité organizador del festival francés e impulsor del festival inglés, y Sergio García, productor y coordinador del proyecto.

"No había habido antes extremeños como cabeza de cartel en el Festival de Arte Flamenco"

González ha aprovechado el momento para recordar que "hasta aquí se ha llegado gracias a la notoriedad que alcanzó el año pasado 'Badajoz: flamenco sin frontera' en Mont de Marsan".

El organizador ha dejado claro que gracias a esta iniciativa de la Diputación de Badajoz, "la prensa española se fijó, con buena acogida, en lo que hay en Extremadura y, más en concreto, en la provincia", ya que, como ha recordado, "no había habido antes extremeños como cabeza de cartel en el Festival de Arte Flamenco". Además, durante su intervención, el productor y coordinador ha defendido que "se ha abierto un camino que tiene por delante mucho recorrido".

Cartel del programa. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

El elenco que aglutina este proyecto entre los dos festivales, según García, "estará a la altura de lo que empezó con el interés de la diputación por reconocer el trabajo en solitario de tantos artistas, de todos los palos". A lo que ha añadido que "ya era hora de que el flamenco extremeño tuviera los mismos recursos que otras compañías que llevan años con apoyo de sus regiones".

En esta línea, según ha destacado la Diputación de Badajoz en nota de prensa, las artistas participantes que este miércoles han representado al resto de sus compañeros se han mostrado "verdaderamente emocionadas".

A lo largo de esta lucha por darse a conocer, Fuensanta Blanco ha compartido que "Extremadura siempre tenía pequeños huecos", que los artistas han "aprovechado" y a los que han llevado "con orgullo" lo que saben hacer, pero "no son suficientes".

Por su parte, Esther Merino, una de las protagonistas tanto en Londres como en Mont de Marsan, ha manifestado que es "una gran responsabilidad pero muy bonita, con la que esperamos que el público valore la calidad del flamenco con sello de Extremadura". En la presentación también han estado los cantaores Francisco Escudero 'El Perrete' y Vicky González.