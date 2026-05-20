El Instituto de Medicina Legal de Badajoz reforzará en julio su equipo psicosocial con siete profesionales

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz reforzará el próximo mes de julio su equipo psicosocial con la incorporación de siete nuevos profesionales, dentro del plan de choque puesto en marcha por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para mejorar el funcionamiento de estos órganos.

En concreto, se incorporarán al IMLCF pacense tres psicólogos, tres trabajadores sociales y un educador social, con lo que quedará cubierta al 100% la dotación de los técnicos del Instituto. Además, el centro sumará antes de septiembre dos técnicos de autopsias, según explica el ministerio en nota de prensa.

Actuación más amplia

Cabe destacar que esta medida corresponde a una actuación más amplia que contempla la incorporación durante los próximos meses de 24 profesionales a los IMLCF de comunidades autónomas en las que la competencia en materia de Justicia es del Ministerio, entre ellas Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Región de Murcia, Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En el caso concreto de Badajoz, el ministerio ya había adoptado medidas organizativas previas, como la redistribución del trabajo entre los profesionales de los equipos técnicos y la derivación de periciales procedentes de los partidos judiciales de Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena y Castuera al Instituto de Medicina Legal de Cáceres.

Ya había sido objeto de crítica

El refuerzo llega después de que en los últimos días se hayan sucedido las críticas por la falta de medios en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz. El pasado 15 de mayo, el PP de Extremadura reclamó al ministerio una respuesta "urgente e inmediata" tras la denuncia de un juez de Don Benito sobre la falta de medios, personal y recursos del equipo técnico psicosocial del IMLCF pacense, una situación que calificó de "extremadamente grave" por afectar a procedimientos relacionados con menores y mujeres víctimas de violencia de género.

También la Junta de Extremadura había advertido de retrasos de hasta dos años en la evaluación de mujeres víctimas de violencia de género y sexual, así como de menores, y reclamó al Gobierno central que dotara al Instituto de Medicina Legal de Badajoz de los profesionales necesarios.

Otras renovaciones

Además, el ministerio ha renovado la colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la realización de pericias psicológicas en procesos judiciales, que permitirá realizar este año 78 pericias en materia civil correspondientes al IMLCF de Badajoz. El objetivo, según Justicia, es mejorar el rendimiento de los institutos forenses mediante medidas de refuerzo, organización y cobertura de vacantes.

En paralelo, el Ministerio trabaja junto al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la Fiscalía de Extremadura y el IMLCF de Cáceres en un proyecto piloto para homogeneizar y hacer más eficiente la emisión de periciales solicitadas. Este proyecto finalizará este verano y sus resultados se aplicarán de manera inmediata en todo el territorio dependiente del Ministerio.

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La actuación se enmarca también en el proceso de funcionarización del personal de los IMLCF, incluido en el proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, actualmente en tramitación parlamentaria.