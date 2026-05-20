Poesía
Poesía contra las pantallas: Jesús Gómez presenta 'Umbral de agua y sombra' en Badajoz
El poeta cacereño lanza su nueva obra poética en un encuentro con lectores en Ámbito Cultural de El Corte Inglés a las 19.00 horas
En una época en la que la literatura compite en clara desventaja contra las pantallas y el consumo rápido de las redes sociales, la poesía se alza como una resistencia indispensable. En este sentido, y volviendo a los tiempos donde este problema aún no existía, el magistrado y poeta cacereño, Jesús Gómez, presenta hoy su nuevo libro de poesía 'Umbral de agua y sombra'. El encuentro con los lectores tendrá lugar en Ámbito Cultural de El Corte Inglés a las 19.00 horas de hoy, miércoles.
Bajo la premisa de recuperar el tiempo, la consciencia y el ritmo esencial de la vida, el escritor Jesús María Gómez regresa a la poesía contemporánea española del XIX al XXI. El evento no se plantea como una presentación formal, sino como una invitación abierta a la reflexión, al silencio y a la trascendencia que solo la buena lírica puede proporcionar en tiempos convulsos.
Nacido en Cáceres en 1964, Jesús María Gómez y Flores representa ese sutil equilibrio entre la rigidez de las leyes y la sensibilidad de las letras. Doctor en Derecho y Magistrado de profesión, su vinculación con la creación literaria es tan profunda como longeva. Es miembro fundador de la Asociación Cultural Norbanova, además de coordinador de la Revista Norbania y del Aula de la Palabra, instituciones clave en el dinamismo cultural extremeño.
Su producción poética es tan prolífera como aplaudida. Desde que inició su andadura a principios de los 2000, ha ido regalando títulos como 'El otro yo' (2005), 'El tacto de lo efímero' (2016) o 'Las erratas de la existencia' (2021). Con 'Umbral de agua y sombra', el autor consolida una madurez expresiva que ya le valió en 2024 el prestigioso Premio Internacional de Literatura 'Rubén Darío' en Madrid, un hito que se suma a otros galardones como el premio 'Ruta de la Plata'.
- La cafetería de Marta Santos que ha puesto a Ciudad Jardín en el mapa gastronómico
- Rica Pancita ya tiene fecha de apertura en El Faro de Badajoz: croquetas gigantes y sabores internacionales
- Badajoz mantiene viva la tradición de San Isidro con una romería marcada por la convivencia familiar y el orgullo por las raíces
- Murdoku, el fenómeno editorial que arrasa en la Feria del Libro de Badajoz: 'Ya hemos vendido más de 100 ejemplares
- Roban las joyas de la Virgen de los Remedios de Fregenal de la Sierra (Badajoz): 'Han ultrajado lo más sagrado que tenemos
- Relevo en la directiva de la Sociedad Hípica Lebrera de Badajoz
- San Isidro quiere reconquistar Badajoz: así será este año la romería renovada en honor al patrón del campo
- Badajoz redescubre a Manuel Terrón Albarrán, el erudito que rescató el alma árabe de la ciudad