Poesía contra las pantallas: Jesús Gómez presenta 'Umbral de agua y sombra' en Badajoz

En una época en la que la literatura compite en clara desventaja contra las pantallas y el consumo rápido de las redes sociales, la poesía se alza como una resistencia indispensable. En este sentido, y volviendo a los tiempos donde este problema aún no existía, el magistrado y poeta cacereño, Jesús Gómez, presenta hoy su nuevo libro de poesía 'Umbral de agua y sombra'. El encuentro con los lectores tendrá lugar en Ámbito Cultural de El Corte Inglés a las 19.00 horas de hoy, miércoles.

Bajo la premisa de recuperar el tiempo, la consciencia y el ritmo esencial de la vida, el escritor Jesús María Gómez regresa a la poesía contemporánea española del XIX al XXI. El evento no se plantea como una presentación formal, sino como una invitación abierta a la reflexión, al silencio y a la trascendencia que solo la buena lírica puede proporcionar en tiempos convulsos.

Nacido en Cáceres en 1964, Jesús María Gómez y Flores representa ese sutil equilibrio entre la rigidez de las leyes y la sensibilidad de las letras. Doctor en Derecho y Magistrado de profesión, su vinculación con la creación literaria es tan profunda como longeva. Es miembro fundador de la Asociación Cultural Norbanova, además de coordinador de la Revista Norbania y del Aula de la Palabra, instituciones clave en el dinamismo cultural extremeño.

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Su producción poética es tan prolífera como aplaudida. Desde que inició su andadura a principios de los 2000, ha ido regalando títulos como 'El otro yo' (2005), 'El tacto de lo efímero' (2016) o 'Las erratas de la existencia' (2021). Con 'Umbral de agua y sombra', el autor consolida una madurez expresiva que ya le valió en 2024 el prestigioso Premio Internacional de Literatura 'Rubén Darío' en Madrid, un hito que se suma a otros galardones como el premio 'Ruta de la Plata'.