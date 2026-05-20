Literatura
Presentación de 'Entre 2 tierras' de Luis Leal, un recorrido por la identidad en la frontera
El acto tendrá lugar en la sede de Fundación CB, Montesinos 22 y profundizará en las claves de un relato que explora la identidad y los contrastes culturales.
Luis Leal presenta su nuevo libro de relatos escritos en portugués y en español en la sede de Fundación CB, Montesinos 22, a las 19.00 horas, llamado 'Entre 2 tierras' con el objetivo de explorar la identidad fronteriza como un espacio de mezcla, convivencia y cuestionamiento de límites culturales, lingüísticos y políticos.
Según los organizadores, en esta obra, el narrador se presenta como alguien que habita entre dos mundos, donde la frontera no es una división rígida, sino un territorio compartido que moldea su forma de pensar, sentir y escribir. El encuentro, concebido como un espacio de diálogo abierto con los lectores, servirá para desgranar los entresijos de un proyecto que tiene gran interés por su aproximación a las fronteras geográficas, vitales y emocionales.
El título de la obra 'Entre 2 tierras', funciona como una declaración de intenciones del propio autor, quien sumerge al lector en una narrativa marcada por los contrastes, la búsqueda de la identidad y las encrucijadas culturales que definen las trayectorias humanas en entornos compartidos.
En esta obra, Luis Leal une crónicas, reflexiones y textos breves en la que el autor construye una especie de autobiografía ética y emocional desde la experiencia de vivir en la frontera entre Portugal y España, la llamada 'Raya'.
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