El mejor flamenco extremeño toma la Plaza de San Andrés de Badajoz

Tras el éxito de la tuna y la copla en jornadas anteriores, ahora es el turno del flamenco. Dentro del programa cultural de las Cruces de Mayo, los asistentes podrá disfrutar del espectáculo 'De mi tierra Extremadura', programada para este miércoles 20 de mayo a las 20.00 horas. La función tendrá como escenario la Plaza de Cervantes, conocida como San Andrés, en el Casco Antiguo de la ciudad.

Bajo la dirección artística de la reconocida cantaora extremeña Nayara Madera y la bailaora Sandra González, la velada ofrecerá un recorrido íntimo y vibrante por los distintos palos del flamenco, poniendo en valor la enorme riqueza cultural y el patrimonio inmaterial de la región. Sobre las tablas, las directoras estarán acompañadas por el guitarrista Joaquín Muñino, además de un elenco de profesionales de primer nivel que completarán una puesta en escena rotunda y llena de arte al aire libre.

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Con esta actuación, las Cruces de Mayo encaran su penúltima semana de programación en un mes que ha estado lleno de cante, flores y colores en el Casco Antiguo de Badajoz.