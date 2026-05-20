Cruces de Mayo
El mejor flamenco extremeño toma la Plaza de San Andrés de Badajoz
El espectáculo 'De mi tierra Extremadura' ofrecerá un recorrido íntimo y vibrante por los distintos palos del flamenco este miércoles
Tras el éxito de la tuna y la copla en jornadas anteriores, ahora es el turno del flamenco. Dentro del programa cultural de las Cruces de Mayo, los asistentes podrá disfrutar del espectáculo 'De mi tierra Extremadura', programada para este miércoles 20 de mayo a las 20.00 horas. La función tendrá como escenario la Plaza de Cervantes, conocida como San Andrés, en el Casco Antiguo de la ciudad.
Bajo la dirección artística de la reconocida cantaora extremeña Nayara Madera y la bailaora Sandra González, la velada ofrecerá un recorrido íntimo y vibrante por los distintos palos del flamenco, poniendo en valor la enorme riqueza cultural y el patrimonio inmaterial de la región. Sobre las tablas, las directoras estarán acompañadas por el guitarrista Joaquín Muñino, además de un elenco de profesionales de primer nivel que completarán una puesta en escena rotunda y llena de arte al aire libre.
Con esta actuación, las Cruces de Mayo encaran su penúltima semana de programación en un mes que ha estado lleno de cante, flores y colores en el Casco Antiguo de Badajoz.
- La cafetería de Marta Santos que ha puesto a Ciudad Jardín en el mapa gastronómico
- Rica Pancita ya tiene fecha de apertura en El Faro de Badajoz: croquetas gigantes y sabores internacionales
- Badajoz mantiene viva la tradición de San Isidro con una romería marcada por la convivencia familiar y el orgullo por las raíces
- Murdoku, el fenómeno editorial que arrasa en la Feria del Libro de Badajoz: 'Ya hemos vendido más de 100 ejemplares
- Roban las joyas de la Virgen de los Remedios de Fregenal de la Sierra (Badajoz): 'Han ultrajado lo más sagrado que tenemos
- Relevo en la directiva de la Sociedad Hípica Lebrera de Badajoz
- San Isidro quiere reconquistar Badajoz: así será este año la romería renovada en honor al patrón del campo
- Badajoz redescubre a Manuel Terrón Albarrán, el erudito que rescató el alma árabe de la ciudad