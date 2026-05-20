Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El dispositivo, en el que participan agentes del GEO, se ha iniciado de madrugada y continúa en marcha

60 viviendas de protección oficial sufren las consecuencias de una rehabilitación que prometía eficiencia energética y ha derivado en numerosos desperfectos

El taxista, ajeno al operativo policial, permanece en estado crítico tras recibir varias puñaladas

El espectáculo 'De mi tierra Extremadura' ofrecerá un recorrido íntimo y vibrante por los distintos palos del flamenco este miércoles

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La empresa pública, responsable de la planta, confirma que el ERTE anunciado por FCC está motivado por los cambios de organización durante el desarrollo de los trabajos