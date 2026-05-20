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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Agentes de la Policía Nacional en la avenida Santo Cristo de la Paz, en San Roque, donde se han desplegado tras el tiroteo, este jueves por la tarde.

Agentes de la Policía Nacional en la avenida Santo Cristo de la Paz, en San Roque, donde se han desplegado tras el tiroteo, este jueves por la tarde. / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Operación policial por el último tiroteo en Badajoz: registros en San Roque y Las Moreras

El dispositivo, en el que participan agentes del GEO, se ha iniciado de madrugada y continúa en marcha

Vecinos del barrio de Santa Clara de Badajoz exigen "arreglar la chapuza" de la Junta

60 viviendas de protección oficial sufren las consecuencias de una rehabilitación que prometía eficiencia energética y ha derivado en numerosos desperfectos

Se entregan otros dos implicados en el asesinato de Matías de Paula

El taxista, ajeno al operativo policial, permanece en estado crítico tras recibir varias puñaladas

El mejor flamenco extremeño toma la Plaza de San Andrés de Badajoz

El espectáculo 'De mi tierra Extremadura' ofrecerá un recorrido íntimo y vibrante por los distintos palos del flamenco este miércoles

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