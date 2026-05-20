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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Operación policial por el último tiroteo en Badajoz: registros en San Roque y Las Moreras
El dispositivo, en el que participan agentes del GEO, se ha iniciado de madrugada y continúa en marcha
Vecinos del barrio de Santa Clara de Badajoz exigen "arreglar la chapuza" de la Junta
60 viviendas de protección oficial sufren las consecuencias de una rehabilitación que prometía eficiencia energética y ha derivado en numerosos desperfectos
Se entregan otros dos implicados en el asesinato de Matías de Paula
El taxista, ajeno al operativo policial, permanece en estado crítico tras recibir varias puñaladas
El mejor flamenco extremeño toma la Plaza de San Andrés de Badajoz
El espectáculo 'De mi tierra Extremadura' ofrecerá un recorrido íntimo y vibrante por los distintos palos del flamenco este miércoles
Gespesa asegura que la obras de modernización del ecoparque conllevan mejoras laborales
La empresa pública, responsable de la planta, confirma que el ERTE anunciado por FCC está motivado por los cambios de organización durante el desarrollo de los trabajos
- Un hito en la Universidad de Extremadura: la Facultad de Documentación de Badajoz estrena el primer grado con Formación Dual
- Rica Pancita ya tiene fecha de apertura en El Faro de Badajoz: croquetas gigantes y sabores internacionales
- Badajoz mantiene viva la tradición de San Isidro con una romería marcada por la convivencia familiar y el orgullo por las raíces
- Murdoku, el fenómeno editorial que arrasa en la Feria del Libro de Badajoz: 'Ya hemos vendido más de 100 ejemplares
- La cafetería de Marta Santos que ha puesto a Ciudad Jardín en el mapa gastronómico
- Badajoz redescubre a Manuel Terrón Albarrán, el erudito que rescató el alma árabe de la ciudad
- FCC anuncia un ERTE en el ecoparque de Badajoz que coincide con las obras de modernización
- Se derrumba el techo en una vivienda de San Roque: 'Se han salvado de milagro