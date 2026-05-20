Nueva convocatoria de empleo en Badajoz: 12 auxiliares administrativos, 8 administrativos y 5 agentes de policía, entre otros

El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado la nueva convocatoria de empleo público correspondiente a 2026. Eladio Buzo, concejal de Recursos Humanos, ha presentado dicha oferta que se basa en 43 nuevos puestos y la promoción interna en 52 plazas.

Según ha explicado el edil popular, tras la aprobación definitiva de los presupuestos municipales se realizó la oferta pública de empleo del consistorio que es "el instrumento que existe para las Administraciones Públicas para la planificación de los recursos humanos en cuanto a las vacantes que se producen en el año entero anterior". Normalmente, ha señalado, estos puestos vacantes se producen por distintas causas, aunque la más común es por jubilación.

Las nuevas plazas

Las plazas que se han creado para suplir las mencionadas bajas de la plantilla municipal contemplan 43 nuevas incorporaciones por turno libre. El concejal ha enumerado todos y cada uno de los puestos que se convocan. Llegan a los distintos servicios del Ayuntamiento de Badajoz, a la Fundación Municipal de Deportes (FMD) y a la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba).

12 plazas de auxiliares administrativos; 8 plazas de administrativos; 4 técnicos de administración general; 5 agentes de Policía Local; 2 operarios sepultureros; 2 trabajadores sociales; 1 bombero; 1 encargado de Vías y Obras; 1 operario de Vías y Obras; 1 operario; 1 técnico de prevención de riesgos laborales; 1 operador de comunicaciones; 1 técnico jurídico; 2 enfermeros; 2 trabajadores sociales y 1 profesor de pintura.

Promoción interna

En cuanto a las plazas de promoción interna, Buzo ha explicado que son 52 plazas para quienes "son trabajadores que actualmente están en el Ayuntamiento de Badajoz". Se han escogido ascensos de las categorías más bajas de la plantilla municipal: "Los que son AP pretendemos que promocionen a C2", ha especificado.

De este modo, mejorarán del grupo AP a C2: 16 oficiales jardineros; 12 ordenanzas; 9 operarios básicos de instalaciones y 5 limpiadores - guardarropa. Por otro lado, "en el grupo C1" están 1 animador juvenil; 1 encargado de parque móvil; 1 encargado de limpieza viaria; 1 guía de museos y 1 maestro de vías y obras.

Del grupo C1 al A2 se plantean la promoción de 1 subinspector de Policía Local; 1 administrativo; 1 técnico de gestión administrativa; inspector de Policía Local y 1 técnico en prevención de riesgos laborales.

Los plazos

Por el momento, no se han anunciado cuándo se procederá a convocar cada uno de los procesos selectivos para cubrir cada plaza. Lo que sí ha asegurado Buzo que la maquinaria ya está en marcha: "Ahora nos toca trabajar para llevar a cabo todos los procesos con la premisa que tenemos que es tener servicios municipales bien dotados para que nos satisfagan las necesidades que pide la ciudadanía".

Sin especificar fechas porque aún se desconocen ha aseverado que todas las nuevas convocatorias de empleo, ya sea por promoción interna o de nueva creación, tienen que ser convocadas como máximo en tres años "tal y como marca la legislación", ha precisado Eladio Buzo.

La negociación

Para la negociación y aprobación de todas las plazas anunciadas la semana pasada se desarrollaron distintas reuniones desde el Servicio de Recursos Humanos del ayuntamiento, en especial con los sindicatos con quienes "se ha negociado y trabajado en la mesa general de negociación". Tras dicha negociación el alcalde aprobó la oferta pública del Ayuntamiento de Badajoz el pasado viernes y ha sido en la mañana de este miércoles cuando se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Según ha reivindicado, con esta nueva convocatoria de promoción interna dotada con 52 ascensos se les dará "esa oportunidad de desarrollo y de crecimiento profesional" a los trabajadores municipales. Como ha asegurado que es un compromiso adquirido por "este equipo de gobierno con nuestro alcalde a la cabeza". Así, ha incidido en que son "muy conscientes de lo que significa para todos los que deciden desarrollar su profesión en la administración municipal".