Operación policial por el último tiroteo en Badajoz: registros en San Roque y Las Moreras

La Policía Nacional de Badajoz, con la colaboración de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), está llevando a cabo este miércoles una operación relacionada con el tiroteo de San Roque, ocurrido el pasado 26 de abril. Según ha podido saber este diario, ha habido registros en viviendas de la calle García de la Huerta, de Manuel Rojas Torres y de Las Moreras.

Fuentes de la Policía Nacional solo confirman que hay un dispositivo en marcha, que a esta hora prosigue abierto, por lo que no pueden dar más detalles. De momento, no ha trascendido si ha habido detenidos o se han intervenido armas u otro material.

Por el tiroteo de San Roque se detuvo a tres personas: dos jóvenes colombianos, que tras prestar declaración ante el juez fueron enviados a prisión provisional, y una mujer que fue sorprendida con una bolsa con numerosa munición en el Cerro de Reyes, quien quedó en libertad con cargos. Los primeros están investigados por tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal y la segunda, por tenencia ilícita de armas.

Presuntos sicarios

Como ya informó este medio, la hipótesis que se barajaba es que los dos varones fueran presuntos sicarios, que habrían sido contratados para acabar con la vida de un tercero y que portaban armas de guerra.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, señaló tras las detenciones que "gran parte" de lo ocurrido se había esclarecido ya, aunque la investigación seguía abierta para tratar de localizar al resto de implicados en el tiroteo.

Los hechos se iniciaron en la calle García de la Huerta, en San Roque, a donde supuestamente los dos jóvenes colombianos llegaron armados en una furgoneta para cumplir con su 'objetivo'. Sin embargo, su presencia fue detectada y fueron perseguidos por varios hombres, también provistos de armas, que a la altura del Revellín abrieron fuego contra ellos.

La persecución continuó por el paseo del arroyo Rivillas, hasta que los dos jóvenes se refugiaron en una farmacia de la avenida Santo Cristo de la Paz, contra la que sus perseguidores dispararon (un proyectil llegó a impactar en el mostrador).

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Los varones colombianos fueron detenidos en la misma farmacia y el resto de implicados huyeron. No hubo heridos, pero el tiroteo causó una gran alarma social al producirse a plena luz del día y en una zona de mucho tránsito.