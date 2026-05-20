Tras los registros en San Roque y Las Moreras
La operación policial por los últimos tiroteos en Badajoz termina con un detenido
La Policía Nacional detuvo el lunes a otro varón con una pistola quien, tras prestar declaración ante el juez, fue puesto en libertad con cargos
La operación policial llevada a cabo este miércoles en relación con el tiroteo de San Roque y otros episodios con armas de fuego que se han registrado en Badajoz en los últimos meses, detrás de los que estaría el enfrentamiento entre varias familias, ha terminado con un hombre detenido, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, que no aportan, por ahora, más información sobre los hechos que se le atribuyen.
Otros testimonios recogidos por este diario apuntan a que en los registros, que se han llevado a cabo en varias viviendas de la calle García de la Huerta y la avenida Manuel Rojas Torres, en San Roque, y de la calle Huerta las Mellas, en Las Moreras, se habrían intervenido munición y sustancias estupefacientes, aunque no precisan si en uno o en más domicilios.
El dispositivo policial, en el que han participado agentes del Grupo Especial Operativo (GEO), ha arrancado sobre las cuatro de la mañana y se ha prolongado hasta pasado el mediodía.
La Policía Nacional ya detuvo el lunes a otro varón que portaba una pistola por su presunta implicación en estos hechos violentos, pero, tras declarar ante el juez, fue puesto en libertad con cargos por un delito de tenencia ilícita de armas.
Con estas detenciones, ya son cinco las que se han practicado en relación con los últimos episodios con armas de fuego en la ciudad.
Tras el tiroteo de San Roque, se detuvo a dos jóvenes colombianos, que se encuentran en prisión provisional investigados por los delitos de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal, y a una mujer que fue sorprendida con numerosa munición en una bolsa en el Cerro de Reyes, que fue puesta en libertad con cargos.
- Un hito en la Universidad de Extremadura: la Facultad de Documentación de Badajoz estrena el primer grado con Formación Dual
- Rica Pancita ya tiene fecha de apertura en El Faro de Badajoz: croquetas gigantes y sabores internacionales
- Badajoz mantiene viva la tradición de San Isidro con una romería marcada por la convivencia familiar y el orgullo por las raíces
- Murdoku, el fenómeno editorial que arrasa en la Feria del Libro de Badajoz: 'Ya hemos vendido más de 100 ejemplares
- La cafetería de Marta Santos que ha puesto a Ciudad Jardín en el mapa gastronómico
- Badajoz redescubre a Manuel Terrón Albarrán, el erudito que rescató el alma árabe de la ciudad
- FCC anuncia un ERTE en el ecoparque de Badajoz que coincide con las obras de modernización
- Se derrumba el techo en una vivienda de San Roque: 'Se han salvado de milagro