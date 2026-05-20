Previsión meteorológica
La primera ola de calor dispara los termómetros en las Vegas del Guadiana hasta los 38 grados
La Aemet activará mañana y el viernes la alerta amarilla debido al episodio de temperaturas altas
Adiós al frío que llevaba acompañando a Badajoz estas últimas semanas. El episodio de temperaturas altas que afecta a la península esta semana activará este jueves, 21 de mayo, la alerta amarilla por calor en la comarca pacense de las Vegas del Guadiana, donde se podrían alcanzar los 38 grados centígrados, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La alerta se activará a las 14.00 horas y estará en vigor hasta las 20.00 horas del jueves. Además, este aviso continuará también durante el viernes, en el mismo horario.
En ese sentido, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura recomienda a las alcaldías de las zonas afectadas que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.
Recomendaciones a la ciudadanía
A la ciudadanía en general, se le recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; y evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas.
También reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.
En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación. Asimismo, es necesario prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilar su grado de hidratación y, en caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112.
- Un hito en la Universidad de Extremadura: la Facultad de Documentación de Badajoz estrena el primer grado con Formación Dual
- Rica Pancita ya tiene fecha de apertura en El Faro de Badajoz: croquetas gigantes y sabores internacionales
- Badajoz mantiene viva la tradición de San Isidro con una romería marcada por la convivencia familiar y el orgullo por las raíces
- Murdoku, el fenómeno editorial que arrasa en la Feria del Libro de Badajoz: 'Ya hemos vendido más de 100 ejemplares
- La cafetería de Marta Santos que ha puesto a Ciudad Jardín en el mapa gastronómico
- Badajoz redescubre a Manuel Terrón Albarrán, el erudito que rescató el alma árabe de la ciudad
- FCC anuncia un ERTE en el ecoparque de Badajoz que coincide con las obras de modernización
- Se derrumba el techo en una vivienda de San Roque: 'Se han salvado de milagro