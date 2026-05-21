El ajuste de cuentas entre familias de Badajoz deja tres coches y la fachada de una casa quemados en tres horas

Badajoz vuelve a amanecer en tensión. Dos vehículos y la fachada de una vivienda han sido incendidados de manera intencionada esta madrugada en fuegos registrados en las calles Macón y García de la Huerta, en San Roque, y Vidal Lucas Cuadrado, en Suerte de Saavedra. Dos de los vehículos han quedado calcinados y en García de la Huerta el exterior de una casa y un coche han resultado afectados por las llamas.

Se trata de unos hechos que la Policía Nacional vincula con ajustes de cuentas entre familias que mantiene en vilo a la ciudad desde hace meses y que sería la reacción a la operación policial que se desarrolló el día antes, con registros en viviendas de García de la Huerta -no se confirma si la casa afectada por las llamas esta mañana es una de las que se inspeccionó-, la avenida Manuel Rojas Torres y Las Moreras, que terminó con un varón detenido.

Según confirman fuentes policiales a La Crónica de Badajoz, el primer incendio se produjo pasadas las 3.30 horas de la madrugada en la calle Macón y afectó a un vehículo, que quedó completamente calcinado. Pocos minutos después, se registró el segundo fuego en Suerte de Saavedra, en el que ardió por completo otro turismo.

Apenas tres horas después, en torno a las 7.00 horas de este jueves, otro fuego ha afectado a la fachada de la vivienda de la calle García de la Huerta. No ha trascendido si se ha lanzado algún objeto incendiario contra ella o se ha utilizado otro método para provocar las llamas. Un vehículo aparcado frente a ella ha sufrido daños.

Esta calle es uno de los escenarios del último tiroteo registrado en San Roque, donde, supuestamente, los dos detenidos de nacionalidad colombiana acudieron para disparar contra un tercero. El vehículo no ha sufrido desperfectos importantes.

En todos los casos ha sido necesaria la intervención de los bomberos del parque municipal para sofocar las llamas. También se han desplazado a la zona agentes de la Policía Científica, para recabar pruebas.

Desde la Policía Nacional admiten que todos estos episodios violentos están "relacionados" y que los hechos apuntan a un nuevo "ajuste de cuentas" dentro de la guerra abierta entre distintos clanes.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, con un camión autobomba y un vehículo de mando, además de efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Científica, que se han hecho cargo de las primeras pesquisas.

Fuentes policiales explican que este tipo de acciones suelen producirse de madrugada, aprovechando la nocturnidad y la menor presencia de personas en la vía pública. En este caso, pese a la virulencia del fuego y a los daños materiales, no hubo que lamentar daños personales.

Quintana pide "dejar trabajar" a los investigadores

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha pedido prudencia ante las preguntas sobre posibles nuevos detenidos relacionados con los últimos sucesos ocurridos en Badajoz. Quintana ha evitado ofrecer detalles sobre las investigaciones abiertas y ha insistido en la necesidad de no entorpecer el trabajo policial.

"Seguimos trabajando, dejadnos trabajar", ha afirmado el delegado del Gobierno al ser preguntado por posibles detenidos. En este sentido, ha señalado que comprende el interés de los medios por conocer la evolución de los casos, pero ha advertido de que ofrecer información diaria podría perjudicar las pesquisas. "Yo comprendo que queráis saber lo que va sucediendo a diario, pero eso puede interrumpir la buena marcha de las investigaciones", ha explicado Quintana.

El delegado ha recordado que durante el último mes se están realizando "enormes esfuerzos" en relación con el caso de Badajoz, especialmente para garantizar la seguridad. No obstante, ha defendido que no puede entrar en detalles sobre las actuaciones que se están desarrollando. "Detalles de cómo vamos día a día, entendedme que no pueda facilitarlos, porque estaríamos dando pistas precisamente a la gente a la que se está investigando", ha subrayado.

Quintana ha destacado que se están llevando a cabo "muchísimas actuaciones", aunque ha reiterado que cualquier información concreta se comunicará cuando no afecte al avance de las investigaciones. "Entended que yo no facilite mucha información, puesto que lo único que puedo hacer es entorpecer las investigaciones", ha añadido.