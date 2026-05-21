El analista Eduardo Saldaña lleva a Badajoz el impacto de la geopolítica en la empresa: "Hay que aprender a surfear la incertidumbre"

La Cámara de Comercio de Badajoz ha celebrado este jueves una nueva sesión del ciclo Mayo Financiero con una jornada centrada en el impacto de la geopolítica en la actividad empresarial, un factor que gana peso en la toma de decisiones de las compañías en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, el encarecimiento de costes, las tensiones comerciales y la transformación de las cadenas de suministro.

El encuentro contó con la participación de Eduardo Saldaña, analista internacional y codirector de El Orden Mundial, uno de los proyectos de divulgación geopolítica de referencia en el ámbito hispanohablante. Durante su intervención, Saldaña subrayó que "comprender el entorno internacional se ha convertido en una ventaja competitiva", especialmente para aquellas empresas que operan en mercados exteriores o que dependen de factores como la energía, el transporte, las materias primas o la evolución regulatoria.

La sesión se enmarca en el programa Pyme Global, financiado por Fondos Feder, y forma parte de la programación de Mayo Financiero, una iniciativa de la Cámara pacense orientada a reforzar la capacidad estratégica de las empresas y mejorar su toma de decisiones a través de contenidos prácticos sobre fiscalidad, financiación, control financiero, riesgos legales, internacionalización y análisis del entorno económico.

La geopolítica entra en la estrategia empresarial

El presidente de la Cámara de Badajoz, Mariano García, defendió en la presentación de la jornada la necesidad de que las empresas incorporen el análisis internacional a su gestión cotidiana. Según explicó, "todo lo que ocurre en el mundo tiene impacto en nuestros costes, en nuestras ventas y en el tipo de interés de la financiación que tenemos".

García insistió en que incluso los negocios de ámbito local forman parte de un sistema global que condiciona sus márgenes, sus riesgos y sus oportunidades. En este sentido, señaló que la Cámara, como institución representativa de empresarios y autónomos, tiene la obligación de trasladar información útil, veraz y actualizada al tejido empresarial extremeño para que pueda tomar decisiones con mayor criterio.

El presidente recordó que factores como la energía, la logística o los conflictos internacionales tienen un efecto directo sobre las cuentas de las empresas. "Lo que ocurre fuera de nuestro país acaba afectando a nuestro bolsillo, al funcionamiento de nuestras empresas y a nuestros estados financieros y económicos", afirmó.

Un nuevo orden internacional más incierto

Durante la jornada, Eduardo Saldaña analizó las principales transformaciones del escenario global actual, caracterizado por el tránsito desde un modelo de globalización basado en la eficiencia económica hacia un nuevo marco en el que los Estados priorizan cada vez más la seguridad, la autonomía estratégica y el control de sectores clave.

El analista explicó que las compañías deben prepararse para un entorno en el que la incertidumbre será una constante. "No implica que vayamos a entrar en el caos absoluto, simplemente hay que aprender a surfear esa incertidumbre", señaló Saldaña, que apuntó a la tensión entre Estados Unidos y China como uno de los grandes elementos que están definiendo el orden internacional.

Según indicó, Estados Unidos se encuentra en una fase de repliegue que está dejando espacios que China busca ocupar, mientras Europa afronta el reto de redefinir su papel en un contexto de pérdida de aliados tradicionales, presión competitiva y necesidad de una mayor autonomía estratégica.

Costes, energía y cadenas de suministro

El impacto de este escenario sobre la empresa fue uno de los ejes principales del coloquio. Saldaña advirtió de que los acontecimientos internacionales ya no son elementos lejanos para las compañías, sino factores que inciden de forma inmediata en su actividad diaria.

Como ejemplo, citó la importancia estratégica de Irán y del estrecho de Ormuz en el suministro energético mundial. "Hay un país que se llama Irán que tiene la capacidad de bloquear un pequeño estrecho y, bloqueando ese estrecho, el mundo tiembla", explicó. A su juicio, situaciones como esta se trasladan directamente a las facturas del combustible y, por extensión, al conjunto de los costes empresariales.

"Lo que afecta al combustible afecta a todo, porque todas las mercancías se transportan, tanto las que compramos como las que vendemos", añadió Saldaña, quien destacó que el encarecimiento energético y la inestabilidad logística pueden condicionar de manera decisiva la competitividad de las empresas extremeñas, especialmente en un momento en el que el comercio exterior regional mantiene una evolución positiva.

Extremadura ante los mercados internacionales

La Cámara puso de relieve que el tejido empresarial extremeño se está abriendo de forma progresiva a los mercados internacionales y que esta tendencia exige una mayor capacidad de anticipación. García destacó que Extremadura está registrando buenos datos de exportación y que, por ello, resulta imprescindible analizar factores externos como los costes logísticos, las barreras comerciales o la evolución de las alianzas internacionales.

El presidente de la Cámara de Badajoz, Mariano García, en un encuentro previo con los medios. / Jesús G. Hinchado

Saldaña coincidió en que la geopolítica golpea a todos los niveles y que las empresas deben estar atentas tanto a los riesgos inmediatos como a los cambios de fondo. Entre ellos mencionó la evolución del precio del petróleo, las nuevas barreras comerciales, la entrada de tecnologías chinas, la política industrial europea y la carrera por la inteligencia artificial.

En este último ámbito, el analista advirtió de que la tecnología puede generar nuevas dependencias estratégicas. A su juicio, la inteligencia artificial será uno de los elementos centrales de la competencia global en las próximas décadas, ya que "quien controla esa tecnología va a ser quien pueda marcar la realidad global".

Prepararse para competir en un mundo cambiante

Ante este panorama, Saldaña defendió que las empresas deben prepararse mediante una mejor información, una relación clara con las administraciones y una defensa coordinada de sus intereses a escala nacional y europea. También insistió en la importancia de entender hacia dónde avanza la realidad internacional para poder anticipar riesgos y detectar oportunidades.

La jornada concluyó con una reflexión sobre el papel de las instituciones en el acompañamiento a las empresas ante un contexto global más inestable, regulado y competitivo. En este sentido, la Cámara de Badajoz recordó que ha reforzado su apoyo a la internacionalización mediante un cronograma conjunto de acciones con la Junta de Extremadura, a través de Extremadura Avante.

Noticias relacionadas

Con esta nueva sesión, Mayo Financiero continúa consolidándose como una herramienta de apoyo a la gestión empresarial en la provincia de Badajoz, con el objetivo de ofrecer a pymes, autónomos y empresas una visión más estratégica para afrontar un mercado en el que la información internacional ya forma parte de la competitividad.