Arden otros dos coches en Suerte de Saavedra: cuatro en un mismo día en Badajoz

Dos vehículos han quedado calcinados este jueves por la tarde en un nuevo incendio registrado en la barriada pacense de Suerte de Saavedra. El fuego se ha declarado en la calle Ramón Carande en torno a las 18.10 horas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos de Badajoz y agentes de la Policía Local. Cuando los bomberos han llegado, las llamas se encontraban ya en pleno desarrollo, por lo que han actuado con rapidez para sofocar el incendio y evitar que pudiera extenderse.

Según las primeras valoraciones, no había más coches alrededor de los vehículos afectados, algo que los bomberos atribuyen a que los vecinos podrían haber retirado previamente los turismos estacionados en la zona. Finalmente, los dos coches han quedado completamente calcinados. Por el momento no han trascendido daños personales ni las causas que han originado el fuego.

Otros episodios

Este nuevo episodio se suma a una madrugada especialmente tensa en Badajoz, marcada por varios incendios intencionados vinculados por la Policía Nacional a un ajuste de cuentas entre familias. En apenas tres horas ardieron dos vehículos y la fachada de una vivienda en las calles Macón y García de la Huerta, en San Roque, y Vidal Lucas Cuadrado, en Suerte de Saavedra.

Los hechos ocurrieron tras los registros practicados el día anterior por la Policía Nacional en relación con los últimos tiroteos y la guerra abierta entre clanes en la ciudad, una operación que terminó con un varón detenido, que ya ha sido puesto en libertad con cargos.

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La Policía Nacional se encuentra investigando este último incendio, por lo que ni confirman ni desmienten que esté relacionado.