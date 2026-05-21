Previsión meteorológica
Badajoz, a la cabeza entre los seis municipios extremeños más calurosos de España
Olivenza, Mérida, Barcarrota y Villanueva del Fresno acompañan a la capital pacense, con temperaturas superiores a los 32 grados
Seis municipios extremeños se han situado este jueves, día 21, entre los diez más calurosos de España, con Badajoz a la cabeza al registrar un valor de 34 grados en la estación de Badajoz Aeropuerto.
Tras Badajoz, se sitúan Olivenza, Mérida y otra estación de Badajoz, con unas temperaturas de 33,8, 33,1 y 32,6 grados, respectivamente.
Asimismo, Barcarrota ha registrado 32,4 grados, mientras que Villanueva del Fresno, también en la provincia pacense, ha llegado a marcar una máxima de 32,2 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Aviso amarillo
Estos registros coinciden con una jornada en la que las Vegas del Guadiana se encuentran en aviso amarillo por altas temperaturas. La previsión para este jueves apunta a cielos poco nubosos, con algunas nubes altas, y a temperaturas en ligero o moderado ascenso, más acusado en las mínimas.
El viento será variable, con predominio del sur y sureste, flojo, sin descartar intervalos de moderado. En cuanto a las temperaturas previstas, Badajoz y Mérida podrán alcanzar los 38 grados, mientras que Zafra llegará a los 34 y Llerena a los 32 grados. Las mínimas se situarán en 16 grados en Badajoz, 17 en Mérida y 15 grados en Llerena y Zafra.
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