Candelaria Carrera inicia una nueva etapa en ATA tras ser reelegida presidenta: "El colectivo resiste y en Extremadura crece"

"Somos autónomos y autónomas de carne y hueso", reivindicó este jueves en Badajoz Candelaria Carrera para resumir la realidad de un colectivo que paga nóminas, atiende clientes, responde ante proveedores y sostiene cada día buena parte de la economía extremeña. Con ese mensaje, la recién reelegida presidenta de ATA Extremadura abrió una nueva etapa al frente de la organización, arropada por una Junta Directiva renovada y con una hoja de ruta centrada en menos burocracia, más digitalización, mejores infraestructuras y mayor apoyo al trabajo autónomo.

Carrera volvió a subirse al atril cuatro años después para asumir de nuevo la presidencia de la organización que definió como "una organización de servicios al servicio de un colectivo". En su intervención, recordó que ATA nació en 1997 con el objetivo de proteger y poner en valor los derechos de los autónomos y autónomas, y subrayó que desde entonces el panorama ha cambiado de forma sustancial, tanto en derechos como en reconocimiento institucional.

Nueva etapa

La presidenta de ATA Extremadura presentó a la nueva Junta Directiva, un equipo que, según destacó, combina experiencia, conocimiento del tejido productivo y compromiso con el asociacionismo empresarial. Raquel de Prado ocupará la secretaría general, Margarita Garrido continuará al frente de la tesorería y se incorporan como vocales Manuel Pérez, Miguel Ángel Martín y Juan Manuel Hernández.

Carrera defendió que todos ellos conocen de primera mano la realidad de emprender, pagar nóminas, atender clientes, negociar con proveedores y sostener negocios en entornos cada vez más inciertos. "Sabemos perfectamente lo complicado que es mantener una actividad en términos competitivos para poder sobrevivir y ofrecer servicios y productos de calidad", afirmó.

La presidenta insistió en que el autoempleo no puede analizarse como si fuera una gran empresa ni siquiera una mediana compañía. "Somos personas trabajadoras que, con muchísimo esfuerzo y asumiendo muchos riesgos, generamos riqueza y empleo", recalcó. También advirtió de que, cuando llegan las dificultades, los autónomos suelen ser "los primeros que dejamos de cobrar" y quienes responden con sus bienes personales presentes y futuros.

El colectivo resiste

Pese al contexto de incertidumbre, Carrera quiso lanzar un mensaje positivo: "El colectivo resiste y en Extremadura crece". Según expuso, la región cuenta actualmente con 81.307 personas inscritas en el RETA, unas 31.000 en la provincia de Cáceres y cerca de 50.000 en la de Badajoz. La cifra supone 640 autónomos más que en abril del año anterior.

Autoridades en la Asamablea Electoral de ATA Extremadura. / Cedida

A su juicio, este crecimiento se explica por la resiliencia de un colectivo cada vez más profesionalizado, por el comportamiento de la economía española y por las medidas impulsadas en la región. En este punto, reivindicó el papel de ATA Extremadura en la interlocución con la Administración autonómica y citó avances como la tarifa cero, las ayudas al tercer y cuarto año de actividad, los incentivos a la profesionalización y modernización, el plan de relevo generacional y el apoyo a mayores de 65 años que quieren continuar con su negocio.

También destacó el proyecto Digitalízate Badajoz, desarrollado con la Diputación de Badajoz, como una experiencia que ha permitido trabajar de forma directa con autónomos en materias como ciberseguridad, inteligencia artificial y tutorización individualizada. Carrera confió en que este modelo pueda replicarse también en la provincia de Cáceres.

Menos burocracia y mejores comunicaciones

La nueva Junta Directiva centrará sus esfuerzos, según avanzó Carrera, en ayudar a que los negocios sean "más resistentes, más competitivos y con mayor capacidad de adaptarse" a los cambios. Para ello, situó entre las prioridades la mejora de las infraestructuras y las comunicaciones, al considerar que Extremadura no puede competir en igualdad de condiciones mientras persistan deficiencias en el transporte de personas y mercancías o en la conectividad de algunas zonas.

Otro de los grandes ejes será la reducción de la burocracia. La presidenta calculó que las cargas administrativas cuestan a los autónomos extremeños alrededor de 2.500 euros al año y reclamó que abrir un negocio, pedir un permiso, realizar una reforma o acceder a una ayuda no se convierta en "una auténtica pesadilla". "Las Administraciones tienen que ser ágiles o, por lo menos, no molestar", señaló.

Carrera defendió además la creación de zonas de cero tasas, especialmente en pequeñas localidades, como una vía para favorecer el nacimiento de nuevos negocios y fijar actividad económica en el territorio.

Digitalización, formación y relevo generacional

La presidenta de ATA Extremadura también puso el foco en la digitalización. Aseguró que los negocios necesitan herramientas tecnológicas adaptadas a cada sector y formación específica en materias como inteligencia artificial y ciberseguridad. En su opinión, estas soluciones pueden simplificar procesos cotidianos como la gestión de facturas, clientes y proveedores, pero advirtió de que nadie debe quedarse atrás.

La formación especializada fue otro de los puntos destacados de su intervención. Carrera defendió que Extremadura necesita conectar la formación con la realidad del mercado laboral, especialmente en sectores estratégicos con falta de mano de obra cualificada.

Candelaria Carrera, proclamada presidenta de ATA Extremadura, junto a la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor. / Jesús G. Hinchado

En cuanto al relevo generacional, pidió seguir visibilizando el valor de los negocios tradicionales. "Detrás de cada comercio, de cada taller, de cada bar que cierra en un pueblo, ese pueblo pierde vida, pierde economía y pierde empleo", advirtió. Por eso, planteó proteger las actividades existentes e impulsar nuevos proyectos ligados a la tecnología, el bienestar, la salud, las comunicaciones, la publicidad, el medio ambiente, el reciclaje y las energías limpias.

El papel de las mujeres autónomas

Carrera dedicó una parte central de su discurso a las 27.931 mujeres autónomas extremeñas, a las que atribuyó un papel decisivo en el mantenimiento del RETA en términos positivos durante los últimos años. Subrayó que muchas de ellas afrontan dificultades añadidas por el mero hecho de ser mujeres y aseguró que la nueva Junta Directiva seguirá trabajando para visibilizarlas y reclamar más medidas de conciliación.

"Sin nosotras nada es posible", afirmó, antes de defender que la participación de las mujeres como agentes activos de la economía mejora el PIB, el entorno social y cultural y la calidad de vida.

Carrera terminó tendiendo la mano a la Junta de Extremadura, a los grupos parlamentarios y a las corporaciones locales, y aseguró que la estrategia de ATA pasará por "buscar lo que nos une y no lo que nos separa". También agradeció el apoyo de la presidenta regional, María Guardiola, del presidente general de ATA, Lorenzo Amor, de las organizaciones empresariales, del equipo técnico, de sus compañeras autonómicas y de su familia.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, hoy en Badajoz. / Jesús G. Hinchado

Respaldo institucional

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, felicitó a Carrera por su reelección y reconoció la labor de Lorenzo Amor al frente de ATA. En su intervención, defendió el Programa de Estímulo y Consolidación del Trabajo Autónomo en Extremadura 2024-2027, dotado con 316 millones de euros, como una hoja de ruta elaborada con la participación del propio colectivo. Guardiola subrayó que los más de 80.000 autónomos extremeños son "el pulso de esta región" y reivindicó la necesidad de escuchar sus demandas antes de poner en marcha nuevas medidas.

También intervino el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, que trasladó su enhorabuena a Candelaria Carrera y situó a los autónomos como "la verdadera prioridad nacional". Amor advirtió de que el país no funciona si a este colectivo no le va "medianamente bien", especialmente en territorios como Extremadura, donde el peso de los pequeños negocios es aún mayor. Además, denunció el "infierno fiscal" y el aumento de trámites, trabas y obligaciones, y reclamó medidas como el IVA franquiciado para aliviar la carga administrativa y económica de los trabajadores por cuenta propia.

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Candelaria Carrera, durante el acto en el que fue proclamada presidenta de ATA Extremadura. / Jesús G. Hinchado

La nueva etapa de ATA Extremadura arranca así con un discurso de continuidad, pero también con una agenda marcada por los grandes retos del colectivo. Menos burocracia, más digitalización, mejores infraestructuras, fiscalidad amable, relevo generacional y apoyo a las mujeres autónomas serán las claves de una presidencia que Carrera afronta, dijo, con ilusión, responsabilidad y "corazón".