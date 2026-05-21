Alumnos de Be a Rainbow llenarán de energía Ámbito Cultural con danza y música

Ámbito Cultural se convertirá hoy, 21 de mayo a las 17.00 horas, en un escenario para celebrar el ritmo y el talento local de Badajoz. Bajo el lema 'Canta, baila y ríe al son de la primavera', el centro comercial acogerá una exhibición de baile moderno y danza urbana protagonizada por los alumnos más jóvenes del centro deportivo y de danza Be a Rainbow.

El evento, que tendrá una duración aproximada de una hora, promete llenar el espacio de energía con una selección de las canciones más divertidas y coreografías llenas de dinamismo. Be a Rainbow, dirigida por Beatriz Zamora, se ha consolidado como un referente indiscutible en Badajoz y una de las mejores escuelas de Extremadura.

El gran nivel de los alumnos que hoy deleitarán al público, es el reflejo directo de un equipo docente de primer orden. Entre sus profesores destaca Dolma Casado, licenciada en Ciencias del Deporte y formada en Estados Unidos junto a coreógrafos de estrellas mundiales como Beyoncé o Rihanna. Asimismo, el centro cuenta con Sandra González, titulada en Danza Española y Sevillanas. Ha trabajado con figuras de la talla de Rafael Amargo o Joaquín Cortés, además de proclamarse subcampeona de Europa. A ellos se suma Jon, docente con más de 20 años de experiencia y premiado en modalidad de salón y latino a nivel nacional e internacional.

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Esta cita de la agenda cultural pacense es una oportunidad perfecta para que las familias disfruten de la danza en un ambiente festivo. La entrada es libre hasta completar el aforo.