El detenido en la última operación policial en Badajoz queda en libertad con cargos

El varón detenido durante la operación llevada a cabo este miércoles en Badajoz por la Policía Nacional, con apoyo de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), ha quedado en libertad con cargos, tras declarar en el juzgado.

La policía lo detuvo en el transcurso de los registros que se realizaron en diferentes domicilios de las calles García Huerta y la avenida Manuel Rojas Torres, en San Roque, y la calle Huerta de las Mellas, en Las Moreras, y fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Como ya informó este diario, en los registros se habrían intervenido munición y sustancias estupefacientes.

El dispositivo, que arrancó de madrugada y se prolongó hasta el mediodía, estaba relacionado con los últimos sucesos con armas de fuego que se han registrado en Badajoz en los últimos meses, tras los que estarían el enfrentamiento entre familias, según confirmó el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

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De nuevo este jueves, se han vuelto a producir episodios violentos que la policía vincula al ajuste de cuentas entre clanes. Dos coches han resultado calcinados y la fachada de una vivienda afectada por las llamas en sendos incendios intencionados.