La Diputación de Badajoz pone a disposición de los ayuntamientos 7 millones de euros para préstamos a cero interés

"Es el banco que todo el mundo quiere". Así ha definido la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, el Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR), a través del que la institución provincial pone a disposición de los ayuntamientos de la provincia 7 millones de euros para préstamos a cero interés y sin comisiones.

Del Puerto, acompañada por la diputada del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), Mará López, ha informado este jueves de los detalles de la décimo cuarta convocatoria de este fondo -dotada con un millón de euros más que el año pasado para llegar a más beneficiarios-, cuyas bases se han publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y a la que los municipios pueden presentar sus solicitudes desde mañana mismo. La fecha tope es de 15 días hábiles.

El Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables, que se financia a través del OAR, tiene como objetivo dar liquidez a los ayuntamientos y contribuir a su estabilidad financiera, permitiéndoles disponer de cuatro líneas de financiación sin tener que abonar intereses: para hacer frente a préstamos de mandato o urgentes, realizar inversiones para mejorar infraestructuras o servicios, amortizar créditos a largo plazo o atender necesidades transitorias de tesorería.

Los municipios tienen "libertad" para elegir a qué quieren destinar el dinero en función de sus necesidades y pueden acogerse a una o más líneas, con un máximo de 800.000 euros. La cantidad se entrega en un único pago y es el OAR el que va detrayendo las cantidades adelantadas en los plazos determinados en cada línea. En la destinada a la financiación de préstamos de mandato, se pueden reintegrar hasta mayo de 2027 (antes de que se elija a la nueva corporación en las elecciones municipales); en la de inversiones y operaciones de crédito a largo plazo, las devoluciones se harán en 10 años a contar desde la entrega del anticipo; y en la de atención a necesidades urgentes de tesorería, en 12 meses.

Comisión de valoración

Una comisión de valoración integrada por técnicos de la diputación y del OAR será la encargada de analizar las solicitudes y emitir un informe favorable o desfavorable sobre las mismas. La resolución de la convocatoria se publicará en el BOP.

En cuanto a los requisitos, los ayuntamientos que quieran optar a este fondo deberán tener un convenio suscrito con el OAR y los presupuestos de 2026 aprobados, al menos, inicialmente. Con respecto a los beneficiarios de anteriores convocatorias, para volver a solicitarlos deben estar al corriente con los reintegros anteriores.

Desde su puesta en marcha en 2016, este fondo ha movilizado 91 millones de euros hacia mancomunidades y ayuntamientos, convirtiéndose en una "herramienta" que proporciona alivio financiero a los ayuntamientos, que pueden dedicar los intereses y comisiones que se ahorran a otras actuaciones en sus respectivos municipios.

En la convocatoria de 2025, se destinaron 6 millones a 28 pueblos y una mancomunidad a través del FEAR y solo tres solicitantes no pudieron acogerse por no cumplir los requisitos. En la mayoría de los casos, el dinero se destinó a inversiones.

"Estos datos demuestran que estos fondos extraordinarios son más que necesarios para poder dar asistencia y para cooperar económicamente con nuestros municipios. Es una herramienta que está más que consolidada y es fundamental en las políticas anuales de la Diputación de Badajoz, porque suponen un sostenimiento y una garantía de los servicios públicos y de calidad", ha destacado Raquel del Puerto.

"En igualdad de condiciones"

En este sentido, ha añadido, que el FEAR refuerza la cohesión territorial y complementa "las inversiones que realizan los alcaldes en los distintos municipios para que, en definitiva, se beneficien los ciudadanos".

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La presidenta ha reafirmado el compromiso de la institución provincial y del OAR con "todos y cada uno de los municipios de la provincia" y ha señalado que "en un ejercicio de transparencia" se ha querido informar en rueda de prensa de la apertura de esta nueva convocatoria "para que puedan concurrir todos en igualdad de condiciones".