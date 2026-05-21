Espinosa de los Monteros en Badajoz: "Hay que olvidarse de las paguitas y las subvenciones"

El salón de grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura (UEx), en Badajoz, se ha convertido en el escenario de una de las ponencias más beligerantes del curso académico. Bajo el título ‘La España que viene’ y con el respaldo organizativo de la asociación juvenil Voces Libres España, el expolítico de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, desplegó una contundente andanada ideológica que presentó ideas contrarias a las medidas actuales del Gobierno de España y expuso su ideario en materia de vivienda, pensiones, fiscalidad y políticas de empleo.

Alineado con una línea discursiva, Espinosa de los Monteros planteó una enmienda al modelo económico e institucional español, defendiendo que el intervencionismo estatal está asfixiando el dinamismo civil y destruyendo la prosperidad de las nuevas generaciones.

Pensiones y crítica al Estado del bienestar

El primer gran eje de confrontación del discurso situó la mirada sobre las finanzas del Estado y el envejecimiento de la población. Sin titubeos, verbalizó una de sus tesis más controvertidas: "La principal amenaza económica es el sistema de pensiones actual". Durante este bloque, argumentó que la actual estructura piramidal de reparto es inviable y acusó a los poderes públicos de engañar a los jóvenes ocultando la quiebra técnica del modelo en los próximos años.

En este corte liberal, insistió en que la única salida pasa por una mutación hacia fondos de capitalización e índices diversificados de mercados de capitales. Para apuntalar esta visión, vinculada a una cultura de máxima desconfianza hacia la tutela del Estado, sentenció con dureza que "hay que olvidarse de las paguitas y las subvenciones", animando al auditorio universitario a rechazar la cultura del subsidio y a asumir de forma individual e independiente el riesgo económico.

Liberalización del suelo y emprendimiento

El mercado inmobiliario ocupó un lugar central su ofensiva. En cuanto a la crisis de vivienda, exculpó al sector privado y arremetió contra las trabas municipales y los plazos de concesión de licencias. Para solucionar el problema, propuso una desregulación del sector: "Todo suelo no protegido debería ser urbanizable". Según su planteamiento, la automatización por inteligencia artificial y la eliminación de pasos intermedios en la administración pondrían fin a décadas de asfixia burocrática.

Espinosa de los Monteros dedicó parte de su intervención a lanzar un alegato contra la proliferación de empleo público en España. Aseguró, que no todos los ciudadanos pueden ser funcionarios, instando a los estudiantes presentes a optar por la vía del emprendimiento privado. No obstante, en su discurso esquivó cualquier mención al empleo por cuenta ajena.

Sin duda, uno de los momentos más llamativos, llegó al abordar el peso geopolítico del idioma español en la globalización. Defendió que "Bad Bunny, Rosalía o Shakira han hecho más por el español que el Instituto Cervantes", situando el verdadero vector de expansión económica de la lengua en el fenómeno de masas de la música urbana y la cultura pop. Además, defendió el uso mayoritario del español, y que este podría tener más peso mundial del que se le ha otorgado institucionalmente.

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Finalmente, el análisis geopolítico cerró con una mirada puesta al otro lado del Atlántico, apuntando al posible cambio de ciclo en el Caribe. Espinosa de los Monteros vaticinó que en Cuba se van a abrir extraordinarias oportunidades comerciales y de inversión para el capital privado, clausurando una jornada que dejó a la vista las grietas ideológicas que se viven en la actualidad.