La histórica 'Hoja del lunes' de Badajoz ya se puede consultar online

Todos los ejemplares de la histórica 'Hoja del Lunes', que se editó entre 1951 y 1981, ya se pueden consultar online. Esto es posible tras el proyecto impulsado por la Asociación de la Prensa de Badajoz para su digitalización, que ha financiado con más de 7.000 euros la diputación pacense.

La presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, el presidente de la Asociación de la Prensa de Badajoz, Juan José Montes, y la profesora de la Universidad de Extremadura, Clara Sanz, la han presentado este viernes la digitalización, con la que se pone a disposición de cualquier persona una de las principales referencias de la historia del periodismo en la provincia y en Extremadura.

Durante su intervención, Del Puerto ha destacado el compromiso de la institución provincial con la conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural. “La diputación en aquel momento no dudó en financiar esta actuación entendiendo que es una manera de conservar y difundir el patrimonio histórico, cultural y periodístico de la provincia”, ha dicho la presidenta.

Además, ha subrayado el valor documental y periodístico de esta publicación, nacida en una época en la que los lunes no existían periódicos impresos y que se convirtió en un referente informativo para la ciudadanía. “Estos ejemplares realmente son un verdadero tesoro”, ha señalado. En este sentido, ha recordado que la ‘Hoja del Lunes’ permite conocer “qué pasaba por entonces en la ciudad y en la provincia, cómo se vivía y cómo escribían los periodistas antes, así como la evolución del periodismo”.

La presidenta provincial también ha resaltado la importancia de preservar el trabajo de generaciones de periodistas que contribuyeron al desarrollo de la información y la libertad de prensa en la provincia. “Tenemos ahora a disposición de todo el mundo y al alcance de cualquiera que esté interesado, estas hojas periodísticas, que son una joya y vienen a poner en valor a los periodistas que participaron en ellas”.

La ‘Hoja del Lunes’ evolucionó desde sus orígenes vinculados al semanario ‘Norma’ hasta convertirse en un espacio periodístico cada vez más abierto a los temas sociales y al ejercicio de una información más libre, especialmente durante los años de la Transición democrática. Así lo ha recordado la propia Clara Sanz, autora del libro ‘Historia de la Asociación de la Prensa de Badajoz (1916-2022)’, que ha señalado que el primer número, con el nombre de ‘Hoja del Lunes’ data del 1 de enero de 1951 y el último ejemplar está fechado el 26 de octubre de 1981, por lo que “sobrevivió a la dictadura franquista, a la Transición y a la democracia”.

Escuela y cantera

Para Sanz, la ‘Hoja del Lunes’ ha sido "el mayor proyecto colectivo de la Asociación de Prensa de Badajoz a lo largo de su historia”. Según ha destacado, fue una publicació “adelantada a su época, pues empezó a plantear presupuestos democráticos en plena época franquista”. Además, atribuye la “época dorada de la publicación" a las nuevas generaciones que llegaron, "que forzaron los límites a la libertad de expresión y llegaron con una mentalidad diferente rompiendo moldes”. Asimismo, la profesora de la Uex no ha dudado en señalar que esta publicación fue “una escuela y una cantera de periodistas, en la que muchos empezaron su formación y luego fueron nutriendo las distintas redacciones de los medios de comunicación”.

Portada del 30 julio de 1962 de la 'Hoja del Lunes'. / LA CRÓNICA

La digitalización permitirá consultar informaciones publicadas desde la dictadura hasta la llegada de la democracia, constituyendo una herramienta de enorme valor para investigadores, periodistas, estudiantes y ciudadanía interesada en la memoria histórica y periodística de la provincia.

Durante el acto, Raquel del Puerto ha felicitado a la Asociación de la Prensa por la iniciativa y ha reivindicado la importancia de mantener vivo el legado escrito de generaciones anteriores. “Si algo tengo claro es que cualquier texto que sea escrito debe ser leído, más tarde o temprano, pero debe ser leído”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de la Prensa de Badajoz, Juan José Montes, ha señalado que llevaban mucho tiempo detrás de este proyecto, que por fin se ha podido hacer realidad gracias a la implicación de la Diputación de Badajoz, a la que ha agradecido su ayuda.

Entre los asistentes a la presentación de la ‘Hoja del Lunes’ digitalizada se encontraba Luis Ángel Ruiz de Gopegui, que fue uno de los directores de esta publicación. Gopegui ha recordado que sacar adelante cada lunes este periódico suponía un trabajo “voluntarioso, por lo que suponía trabajar todos los días de la semana”.

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Los ejemplares digitalizados se pueden encontrar en la página web de la Asociación de la Prensa de Badajoz: https://asociacionprensabadajoz.com/hemeroteca/