Marchas, zarzuela y solidaridad: la Fuerza Terrestre lleva su música al López de Ayala de Badajoz

La Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre de Sevilla ofrecerá esta tarde, a las 20.00 horas, un concierto benéfico en el teatro López de Ayala de Badajoz bajo el título ‘Cancionero de marchas castrenses’. Las entradas tienen un precio de 5 euros y su recaudación se destinará íntegramente a los proyectos sociales de Cáritas Castrense Badajoz. Además, quienes deseen colaborar pero no puedan asistir podrán hacerlo a través de una Fila 0, habilitada mediante Bizum en el número 13903.

El concierto propone un recorrido por la tradición musical española a través de marchas militares, pasodobles, zarzuela y toques de ordenanza, en un programa que combina lo popular y lo castrense. Entre las obras que se interpretarán figuran composiciones clásicas como ‘Los Voluntarios’, de Gerónimo Giménez; las célebres ‘Lagarteranas’, de El huésped del Sevillano; y ‘El Sitio de Zaragoza’, de Cristóbal Oudrid. El repertorio incluirá también un guiño especial a Extremadura con las seguidillas ‘Brisas de Extremadura’, de José Albero, y la marcha militar ‘Badajoz’, de Julián Palanca.

La Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre es una formación histórica heredera de la música del Regimiento de Infantería Soria 9, con el que llegó a Sevilla en 1876. Desde entonces ha estado vinculada a la vida institucional, militar y cultural de la ciudad, así como a grandes acontecimientos como la Exposición Iberoamericana de 1929 o la Exposición Universal de 1992.

Repertorio militar, popular y cofrade

A lo largo de su trayectoria, la formación ha contribuido a difundir el repertorio militar, popular y cofrade mediante una intensa actividad concertística y discográfica. Según recoge el Ministerio de Defensa, cuenta con alrededor de treinta grabaciones discográficas dedicadas a estos géneros, lo que la ha convertido en una de las agrupaciones militares de referencia en la conservación y divulgación de la música de tradición castrense.

Su presencia resulta especialmente significativa en Sevilla, donde la antigua banda del Soria 9 dejó una huella destacada en la música procesional. La Unidad ha participado en conciertos y actos conmemorativos relacionados con este patrimonio musical, entre ellos homenajes a compositores y directores vinculados a la tradición cofrade sevillana, como Manuel López Farfán, uno de los nombres esenciales de este repertorio. Además de su participación en ceremonias militares, la Unidad desarrolla una labor de acercamiento de la cultura de Defensa a la sociedad civil.

Noticias relacionadas

Por el podio de esta formación han pasado directores de reconocido prestigio como López Farfán, Pedro Morales, Abel Moreno, Gámez Laserna o Más Quiles, nombres estrechamente ligados tanto a la música militar como al repertorio procesional y popular. En la actualidad, la Unidad está dirigida por el comandante músico Manuel Bernal Nieto, director y compositor con una amplia trayectoria docente y artística, cuyas obras han sido interpretadas en varios países europeos.