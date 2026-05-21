Evento cultural
El Meiac de Badajoz acoge una cita para entender el cómic como mecanismo de justicia y recuerdo
La conferencia sobre 'Historietas e historia. La memoria en cómic de las víctimas del siglo XX' busca generar empatía y comprensión sobre realidades históricas duras
Badajoz acoge hoy una emotiva e imprescindible cita cultural que invita a reflexionar sobre la historia reciente de la humanidad. A partir de las 17.30 horas, el salón de actos del Meiac se convertirá en el escenario de la conferencia del reconocido periodista, consultor cultural y divulgador Francisco Javier M. Romagueras. Un acto central que se enmarca dentro del proyecto expositivo 'Historietas e historia. La memoria en cómic de las víctimas del siglo XX'.
A lo largo del pasado siglo, el mundo contempló la crudeza de dos guerras mundiales, cruentas luchas étnicas, represiones e imposiciones coloniales que dejaron un rastro de violencia y persecución global. Ante este complejo panorama, las viñetas y las historietas gráficas, han demostrado erguirse como una herramienta didáctica y divulgativa enormemente eficaz. Gracias a su potente combinación de narrativa visual y textual, el noveno arte consigue generar una profunda empatía y una conexión emocional inmediata, facilitando que las nuevas generaciones asimilen y comprendan realidades históricas tan duras con los exilios y las dictaduras.
La iniciativa llega impulsada por el firme compromiso de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 'José González Barrero' de Zafra. Mediante sus exhaustivos proyectos de investigación, la organización busca dinamizar la memoria democrática en toda la región extremeña. Con este evento, la ciudadanía pacense tendrá una oportunidad ineludible para redescubrir el arte como mecanismo de justicia, recuerdo y dignidad para quienes sufrieron las consecuencias del horror que supuso vivir el siglo XX.
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