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Emergencia

Los bomberos de Badajoz tienen que intervenir para evacuar a un hombre con obesidad mórbida al hospital

Sufrió una parada cardiaca en su vivienda, en la cuarta planta de un edificio de Las 500

Los bomberos durante una intervención, en una imagen de archivo.

Los bomberos durante una intervención, en una imagen de archivo. / LA CRÓNICA

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Los bomberos del parque municipal de Badajoz han tenido que intervenir esta madrugada en la evacuación de hombre con obesidad mórbida que sufrió una parada cardiaca en su vivienda, en la cuarta planta de un edificio de Las 500, en San Roque.

Fue el servicio de emergencias 112 el que requirió la presencia de los bomberos ante las dificultades para trasladar al varón, que pesa unos 160 kilos, minutos después de las 2.00 horas.

Ayudados por poleas y cuerdas, los efectivos del parque consiguieron finalmente bajar al paciente en una camilla por las escaleras hasta la ambulancia que esperaba en la calle para llevarlo al hospital, donde permanece ingresado.

Incendio de pastos

Por otra parte, los bomberos se desplazaron anoche hasta la urbanización Río Caya para sofocar un fuego de pastos en una parcela, donde ardió una superficie de unos mil metros cuadrados.

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La dueña de la propiedad ya había sofocado parte de las llamas con mangueras de riego cuando llegaron los bomberos, que terminaron de extinguir el incendio y se aseguraron de que no quedaran rescoldos que lo reavivaran.

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