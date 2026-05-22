Emergencia
Los bomberos de Badajoz tienen que intervenir para evacuar a un hombre con obesidad mórbida al hospital
Sufrió una parada cardiaca en su vivienda, en la cuarta planta de un edificio de Las 500
Los bomberos del parque municipal de Badajoz han tenido que intervenir esta madrugada en la evacuación de hombre con obesidad mórbida que sufrió una parada cardiaca en su vivienda, en la cuarta planta de un edificio de Las 500, en San Roque.
Fue el servicio de emergencias 112 el que requirió la presencia de los bomberos ante las dificultades para trasladar al varón, que pesa unos 160 kilos, minutos después de las 2.00 horas.
Ayudados por poleas y cuerdas, los efectivos del parque consiguieron finalmente bajar al paciente en una camilla por las escaleras hasta la ambulancia que esperaba en la calle para llevarlo al hospital, donde permanece ingresado.
Incendio de pastos
Por otra parte, los bomberos se desplazaron anoche hasta la urbanización Río Caya para sofocar un fuego de pastos en una parcela, donde ardió una superficie de unos mil metros cuadrados.
La dueña de la propiedad ya había sofocado parte de las llamas con mangueras de riego cuando llegaron los bomberos, que terminaron de extinguir el incendio y se aseguraron de que no quedaran rescoldos que lo reavivaran.
- El ajuste de cuentas entre familias de Badajoz deja tres coches y la fachada de una casa quemados en tres horas
- Un hito en la Universidad de Extremadura: la Facultad de Documentación de Badajoz estrena el primer grado con Formación Dual
- Operación policial por el último tiroteo en Badajoz: registros en San Roque y Las Moreras
- Vecinos del barrio de Santa Clara de Badajoz exigen 'arreglar la chapuza' de la Junta
- Trabajadores de los hospitales de Badajoz alertan sobre la falta de higiene: 'Hay suciedad por todos lados
- La operación policial por los últimos tiroteos en Badajoz termina con un detenido
- La fiesta de Los Palomos de Badajoz echa a correr con más de 300 inscritos en La Carrera por La Diversidad
- Fallece la mujer que fue hallada inconsciente en su vivienda de Badajoz