Badajoz acoge un taller para saber qué decir y cómo actuar ante el dolor ajeno

Afrontar el sufrimiento de una persona a la que queremos nunca es una tarea sencilla. Con el objetivo de aportar luz y herramientas prácticas ante estas situaciones, el centro de salud mental de Badajoz Emociónate, organiza este viernes un encuentro fundamental bajo el título 'Cómo acompañar en el dolor y el malestar emocional'. La cita tendrá lugar en Ámbito Cultural de El Corte Inglés hoy 22 de mayo, a las 18.30 horas, con acceso libre hasta completar aforo.

Ya sea ante la pérdida de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad crónica, una crisis de ansiedad o cualquier bache profundo en la salud mental, brindar sostén suele generar un mar de dudas. ¿Qué debemos decir? ¿Cuándo es mejor callar? ¿Cómo evitar que el desgaste ajeno nos termine arrastrando?

Desde la organización del evento explican que, el dolor psicológico y emocional, sigue siendo un terreno incómodo en la sociedad. A menudo, el entorno más cercano de la persona afectada reacciona intentando minimizar el problema con frases bienintencionadas pero poco efectivas, o cae en la desesperación al no ver una mejoría inmediata. Esto genera lo que en psicología se conoce como la impotencia del cuidador o acompañante.

Por ello, la charla está enfocada en desmitificar el rol del apoyo emocional. Se abordará la importancia de sostener desde la empatía real, enseñando a los asistentes a validar las emociones del otro en lugar de intentar solucionarlas a la fuerza. Los profesionales de Emociónate aportarán recursos prácticos de escucha activa y pautas de autocuidado, un pilar indispensable ya que, para cuidar la salud mental de un tercero, es estrictamente necesario proteger primero la propia.

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El encuentro no está dirigido únicamente a profesionales del sector sanitario o social, sino que está abierto a cualquier ciudadano, familiar o amigo que se encuentre en una posición de soporte y busque orientación.