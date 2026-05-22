Dimite en bloque la directiva del colegio Cerro Gordo de Badajoz

El CEIP Mirador de Cerro Gordo, el centro de educación infantil y primaria más grande de Extremadura, ha entrado en una profunda crisis institucional y de gestión. El equipo directivo del colegio ha presentado su dimisión en bloque ante la Secretaría General de Educación de la Junta de Extremadura. Esta drástica decisión llega tras meses de tensiones en el centro, marcados por una investigación judicial por presuntos maltratos a menores por parte de una trabajadora y por la fuga de dos alumnos de dos años del recinto escolar.

A través de un comunicado oficial dirigido a las familias, la dirección del centro ha hecho pública su decisión. La gota que ha colmado el vaso ha sido la falta de respuesta de la Administración ante la petición urgente de dos figuras que consideran vitales para garantizar el control y la seguridad: un conserje y un auxiliar administrativo. Desde el centro aseguran que "estos recursos humanos son totalmente necesarios e imprescindibles para su funcionamiento". En el documento adjunto se realiza un balance de la gestión desde la inauguración del centro en septiembre del 2021. Detallan que el colegio comenzó en una "situación difícil -sin agua, luz, internet ni teléfono, asumiendo de golpe la escolarización de 600 niños". Además, recalcan algunas de sus actuaciones como la implementación de proyectos tecnológicos, de robótica y radio escolar, así como la creación de un aula TEA.

Investigación a una TEI y dos menores fugados

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz abrió diligencias penales contra una técnica de Educación Infantil (TEI) del colegio como presunta autora de un delito de malos tratos a alumnos de dos años. El caso salió a la luz tras las alertas de dos profesoras en prácticas y las denuncias de varios padres. Las denuncias no recogen agresiones físicas, pero sí relatan amenazas, un tono agresivo y formas inapropiadas a la hora de tratar con los menores. Actualmente, la trabajadora señalada se encuentra de baja. Además de la vía judicial, la Consejería de Educación abrió una investigación interna para analizar los hechos.

A este grave frente judicial se sumó un alarmante fallo de seguridad. Dos niños de apenas dos años de edad consiguieron escaparse de las instalaciones escolares durante el recreo sin que nadie se percatara, llegando hasta la plaza del barrio, donde estuvieron aproximadamente media hora. Este suceso causó gran temor entre los padres, y el colegio tomo la decisión de cerrar con llave la puerta principal para evitar que se repitiese.

Ante lo que consideran una falta de soluciones presupuestarias por parte de las administraciones competentes, han decidido plantarse. Esta marcha unánime abre un escenario de absoluta incertidumbre a las puertas de la recta final del curso escolar. Mientras las familias exigen entornos seguros para sus hijos tras estas situaciones sobrevenidas, los directivos han decidido despedirse y dicen que "ojalá se puedan conseguir estos recursos humanos".

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Por el momento, la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura no se ha pronunciado oficialmente la dimisión en bloque del equipo directivo ni cuáles serán los pasos a seguir a partir de ahora.