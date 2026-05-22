Más allá del objetivo: Ascensión Gordillo y el papel oculto de las mujeres en la fotografía histórica

Detrás de los grandes nombres de la historia de la fotografía de principios y mediados del siglo XX, a menudo, se esconden las siluetas de mujeres cuya labor fue eclipsada por la firma de sus padres, maridos o hermanos. Para combatir este olvido y poner en valor una figura clave de la imagen en la región, la sede de la Fundación CB en Badajoz acoge este viernes 22 de mayo, a las 19.00 horas, la conferencia titulada 'Ascensión Gordillo, algo más que una fotógrafa: el papel de las mujeres en la fotografía'.

El encuentro, organizado en colaboración con el Centro de la Documentación y de la Imagen de Extremadura (CDIEX), corre a cargo de la Fundación José Gordillo de Fuente del Maestre y se enmarca dentro de las actividades conmemorativas por el centenario del nacimiento de Ascensión Gordillo.

Ascensión desarrolló una autonomía y personalidad artística incuestionables. Fue la primera fotógrafa de Fuente del Maestre y una de las pioneras de la provincia. Su labor como "fotógrafa ambulante" la llevó a recorrer localidades como Aceuchal o Los Santos de Maimona, estableciendo además un estudio propio en Villafranca de los Barros que permaneció abierto los domingos durante casi cuarenta años, inmortalizando el día a día y los rostros de varias generaciones de extremeños.

La charla no solo profundizará en su técnica y su mirada tras la cámara. También se enfocará en su papel crucial como guardiana del patrimonio: gracias a que clasificó, anotó y custodió meticulosamente el archivo familiar, hoy Extremadura conserva un legado histórico-visual de valor incalculable.

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Más allá de la figura de Ascensión, este espacio ampliará la mirada hacia otras mujeres que desempeñaron roles fundamentales, aunque invisiblemente integrados, en las dinámicas de la casa-estudio de la época. La cita promete ser una oportunidad única para reflexionar sobre la historia social de la región a través de los ojos de sus mujeres fotógrafas.